The Ultimate Queen Celebration de retour à l’Amphithéâtre Cogeco

Après une tournée mondiale présentée à guichet fermé, dont deux représentations à l’Amphithéâtre Cogeco à l’automne dernier, la Corporation des Évènements de Trois-Rivières, LCQ Productions et Century Artists annoncent le retour de The Ultimate Queen Celebration à Trois-Rivières le 11 septembre 2020.

Reconnu internationalement pour sa voix identique à celle de Freddie Mercury ainsi que pour y incarner son cœur et son âme, Marc Martel est celui qui a été choisi pour enregistrer les trames vocales du film biographique Bohemian Rhapsody. En plus d’offrir tous les succès de la légendaire formation, The Ultimate Queen Celebration intègre également un angle tout à fait unique qui plaira aux admirateurs et fera découvrir une autre facette du talent de Marc Martel.

Les cinq musiciens en mettront plein la vue aux spectateurs de l’Amphithéâtre Cogeco lors d’une soirée qu’on promet haute en couleurs et en émotions.

Le spectacle The Ultimate Queen Celebration mettant en vedette Marc Martel sera présenté le 11 septembre 2020 à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Les billets, se détaillant à partir de 51,99 $ (plus taxes), sont en vente depuis le vendredi 13 décembre 2019 et disponibles sur amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson et au 819 380-9797.