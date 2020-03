The Beach Boys à l’Ampithéâtre

Le renommé groupe The Beach Boys se produira sur la scène extérieure de l’Amphithéâtre Cogeco le 15 septembre prochian.

Formé dans les années 1960, The Beach Boys connaît une grande popularité grâce à ses succès tels que Surfin’ USA, Good Vibrations, Wouldn’t Be Nice, California Girl et Kokomo.

Avec plus de 100 millions d’albums vendus à travers le monde, le groupe s’est frayé une place au Temple de la renommée du Rock & Roll et qu’il fût honoré en 2001 aux Grammy Awards. The Beach Boys a donné plus de concert que n’importe quel groupe de rock majeur de l’histoire.

Pour marquer leur 50e anniversaire, les membres fondateurs de The Beach Boys se réunissent pour une grande tournée internationale mettant en vedette leurs classiques ainsi que leur dernier album intitulé That’s Why God Made The Radio.

The Beach Boys sont dirigés par Mike Love, qui, avec Bruce Johnston, membre de longue date, le directeur musical Scott Totten, Brian Eichenberger, Christian Love, Tim Bonhomme, John Cowsill, Keith Hubacher et Randy Leago perpétuent l’héritage du groupe emblématique. Ce concert ne mettra pas en vedette Brian Wilson, Al Jardine ou David Marks.

Les billets seront mis en vente le vendredi 13 mars à 11h au amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson et au 819 380-9797.