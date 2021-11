The Australian Pink Floyd Show à Trois-Rivières en 2022

La tournée All That’s To Come 2022/23 World Tour mettant en vedette The Australian Pink Floyd Show s’arrêtera à l’Amphithéâtre Cogeco le 2 octobre 2022.

Ayant vendu plus de 4 millions de billets dans le monde entier, The Australian Pink Floyd Show a présenté son premier concert à Adélaïde, en Australie, en 1988. Depuis, ils se sont produits dans plus de 35 pays à travers le monde. Ils ont participé aux festivités du 50e anniversaire de David Gilmour et Rick Wright les a même rejoints sur scène. The Australian Pink Floyd Show est le premier et le plus grand spectacle hommage à Pink Floyd au monde.

Cette tournée apportera sur scène les chansons qui comptent tant pour les fans de Pink Floyd du monde entier. Reproduisant la musique de chaque phase du voyage de Pink Floyd, de Ummagumma à The Division Bell et tous les albums intermédiaires, cette tournée renforce le dévouement du groupe à l’héritage de Barrett, Waters, Gilmour, Wright et Mason avec un spectacle qui rend un hommage sincère et authentique à ces productions légendaires de Pink Floyd.

Les billets seront mis en vente le vendredi 26 novembre 2021 à 11h et disponibles sur amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson et au 819 380-9797.