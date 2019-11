The Australian Pink Floyd Show à l’Amphithéâtre

La tournée 2020 All That You Feel mettant en vedette The Australian Pink Floyd Show s’arrêtera à l’Amphithéâtre Cogeco le 13 septembre 2020.

La formation reconnue pour sa reproduction fidèle et authentique de l’oeuvre de Pink Floyd entend faire rayonner les chansons qui ont une signification particulière aux yeux des amateurs du groupe.

Dans le souci reproduire toute l’expérience de Pink Floyd et d’apporter la musique à de nouveaux publics, le spectacle continue d’inclure une mise en scène avec lumières, des effets vidéo, des technologies de pointe incluant des écrans LED haute résolution et d’autres effets spéciaux.

De plus, et à l’instar de Pink Floyd, plusieurs structures gonflables gigantesques, dont un cochon géant et leur propre et unique kangourou rose, font partie du concert.

Depuis leur premier concert en 1988, ils se sont produits dans plus de 35 pays à travers le monde. Ils ont participé aux festivités du 50e anniversaire de David Gilmour et Rick Wright les a même rejoints sur scène.

Les billets seront mis en vente le 29 novembre à 11h sur le web à amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson et au 819 380-9797.