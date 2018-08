TGP: une saison qui mise sur la relève

Crédit photo : Photo courtoisie

THÉÂTRE. Pour sa 26e saison, le Théâtre des gens de la place (TGP) présentera trois productions: En cas de pluie, pas de remboursement, Soudain, l’été dernier et Le boxeur.

«Cette saison s’inscrit dans la continuité de ce qu’on a amorcé, soit innover et mettre de l’avant de nouveaux metteurs en scène. Sur les trois productions, deux ont été confiées à Benoit Pedneault et Patric Saucier qui en seront à leur première mise en scène avec nous, souligne Mylène Renaud, directrice artistique du TGP. C’est une saison qui mise sur la relève en général. Il y a beaucoup de sang neuf dans chaque équipe. Ça nous aide à nous renouveler.»

C’est En cas de pluie, pas de remboursement, de Simon Boudreault, une comédie portant sur des jeux de pouvoir parmi les employés d’un parc d’attractions, qui ouvrira la saison en septembre. Benoit Pedneault en assurera la mise en scène.

En décembre, le metteur en scène Étienne Bergeron plonge dans le classique Soudain, l’été dernier de Tennessee Williams, avec une majorité de comédiens qui en seront à leur première production au TGP. La pièce présente Violet Venable qui pleure la mort de son fils Sébastien, mort l’été dernier en Europe, alors qu’il y était en voyage avec sa cousine, considérée comme atteinte de démence depuis le tragique événement. Mais l’arrivée d’un neurochirurgien qui doit la soigner questionne les circonstances de la mort de Sébastien.

Enfin, Patric Saucier revisitera la pièce Le boxeur qu’il a écrite et mis en scène il y a dix ans. «La pièce avait été créée et montée à Québec avant de tourner en Europe. C’était un one man show dans lequel Patric faisait tous les rôles. Il avait le goût de revamper la pièce et de tenter le coup avec plusieurs comédiens dix ans plus tard», explique Mme Renaud.

«Les trois pièces partagent aussi un certain thème en ce qui concerne l’apparence, l’envers du décor de l’individu, à savoir comment une personne évolue dans le regard d’autrui et comment le mensonge se propage à travers les êtres humains», précise-t-elle.

Soirs de première

Ayant connu un beau succès lors de la 25e saison, les <@Ri>Grands soirs de première<@$p> effectuent un retour au Théâtre des gens de la place. Ceux-ci auront lieu au foyer de la Maison de la culture lors de la première représentation de chacune des trois productions. Service de vin et bouchées, prise de photos et autres petites gâteries seront au programme de ces préambules festifs.

Cette année, le TGP soutiendra également le Comité de solidarité/Trois-Rivières. Cet organisme a pour mission de sensibiliser et de mobiliser la population régionale et nationale sur les enjeux internationaux. Il vise également le changement des mentalités en favorisant une véritable prise de conscience et l’émergence d’une citoyenneté mondiale.

La présidence d’honneur de cette 26e saison a été confiée à Guy Rousseau, directeur général de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie.

***

En cas de pluie, pas de remboursement: 13-14-15-20-21-22 septembre, 20h ; 16 septembre, 14h

Soudain, l’été dernier: 6-7-8-13-14-15 décembre, 20h ; 9 décembre, 14h

Le boxeur: 7-8-9-14-15-16 février, 20h ; 10 février, 14h

Billets: enspectacle.ca ou 819 380-9797