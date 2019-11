Tesla Cybertruck- Tout droit sorti d’un film de science-fiction

Le grand patron de Tesla, Elon Musk, ne cessera jamais de surprendre. Il présentait hier soir à Hawthorne, siège social de son programme Space X en Californie, son nouveau Pick-Up baptisé Cybertruck,

Ce véhicule qu’il qualifie lui-même de futuriste semble tout droit sorti d’un film de science-fiction. Fabriqué d’acier inoxydable (comme une DeLorean) sa haute résistance a été démontrée à coup de masse dans la portière sans rien endommager, la démonstration a toutefois mal tournée lorsque Musk a voulu démontrer la résistance du verre balistique qui a éclaté sous l’impact d’une grosse balle d’acier. Visiblement dérangé par la chose, Musk a continué la démonstration en donnant quelques statistiques.

Plus rapide qu’une Porsche 911

Capable d’un 0-100 km/h en 2,9 secondes, le Cybertruck est plus rapide qu’une Porsche 911 ( avec vidéo à l’appui durant la présentation). Le camion qui fait 5,9 mètres de long, offre de l’espace pour 6 passagers et sera disponible à la fin de l’année 2021.

Trois différents modèles

Vous aurez droit à trois versions. Il y a la version de base avec un seul moteur électrique et une autonomie de 400 km qui se vendra à 39 900 $ en devise américaine. Il y a ensuite une version 4×4 avec deux moteurs pour 10 000$ de plus qui offrira 480 km d’autonomie et finalement la version la plus puissante avec 3 moteurs et 800 km d’autonomie, du jamais vu, pour 69 900 $. La boîte derrière fait 6 pi 5 pouces et la capacité de remorquage va de 7 500 livres en version de base à 14 000 livres pour le modèle à trois moteurs. Vous avez une capacité de charge de 3 500 livres.

