Mon mari, que j’ai gardé quatre années avec moi dans notre maison alors qu’il était malade, est maintenant en résidence. Il ne me reconnaît plus. Au début, je niais cette maladie cruelle qui se pointait. Il passait, parfois, les feux rouges, mais je n’en faisais pas trop de cas. C’est ma petite fille qui a rapporté à sa mère un de ses incidents. «Maman, grand-papa a passé sur un feu rouge !» La décision prise a été de consulter un médecin. Le diagnostic ne se fit pas attendre. Mon mari a la maladie d’Alzheimer…

À partir de ce moment, il ne pouvait plus conduire. Il eut de la difficulté à accepter ce fait. Peu à peu, il entra dans l’oubli… L’oubli de ce qu’il est et de qui je suis… Une fois, un de mes voisins remit mon courrier à mon mari et lui dit : «C’est pour ta femme!» et lui de répondre : «Ma femme n’est pas là, c’est une femme qui m’aide!» Une autre fois, il mit tout son bagage dans le char ; prêt à partir. De plus, il faisait souvent sa valise pour aller chez sa mère. Mon mari, qui avait dormi avec moi pendant 63 ans, ne comprenait pas pourquoi il devait coucher avec une inconnue. «T’es pas ma femme, tu couches pas avec moi!»

Quand je le raconte à mes amies du groupe d’aidantes lors de nos réunions de la Maison des Familles Chemin du Roi, bien curieusement, on en rigole et ça m’aide d’en parler. Je crois posséder le sens de l’humour et de la dédramatisation pour le faire. Cela n’empêche pas cette situation d’être énorme en raison de l’énergie que je dois donner à celui que j’aime.

Maintenant qu’il est en résidence, je vais le voir au quotidien. Il a maintenant une nouvelle blonde. Ils se tiennent par la main et elle va souvent dans sa chambre. Je suis heureuse pour lui. Il est dans un autre monde sur lequel je n’ai aucune influence. J’en suis encore très amoureuse. Il restera toujours l’homme de ma vie.

Pauline

Tél :819 693-7665

Site web : www.mfcdr.org

Courriel: direction@mfcdr.org

Facebook : https://www.facebook.com/lamaisondesfamillescheminduroi

Prochaine chronique : Comment trouver les bons mots ?

Toutes les chroniques sont disponibles sur Facebook : https://www.facebook.com/assocdescardiaques/

Chronique financée par :

l’Appui Mauricie, Les proches aidants et INFO-AIDANT 1 855 852-7784 / www.lappui.org