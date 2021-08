Terre-pleins centraux sur les rues Willams et Nicolas Perrot: les citoyens souhaitent l’arrêt des travaux

Plus d’une dizaine de résidents des rues Williams et Nicolas Perrot sont venus à la rencontre des journalistes, et de la conseillère municipale et candidate à la mairie de Trois-Rivières, Valérie Renaud Martin, cet après-midi. Tous ont exprimé leur mécontentement face au futur terre-plein central qui y sera aménagé. Les résidents n’ont d’ailleurs jamais été consultés.

« On reçoit des pamphlets et on se fait dire que c’est pour ralentir le trafic. Il y a bien d’autres moyens pour ralentir le trafic. On déplore le fait que nous n’ayons jamais été consultés. C’est facile prendre des décisions dans un bureau, mais il faut avoir la connaissance de la réalité sur le terrain. On aurait aimé parler avec notre conseiller, Denis Roy, mais c’est le silence total. En plus, il ne se présente pas aux prochaines élections alors ce n’est plus son problème. Le pire, c’est qu’on l’a appris en demandant aux employés qui sont venus marquer la rue et scier l’asphalte », ont-ils martelé.

Comme c’est le cas sur la rue Latreille, où les résidents ont vécu la même situation, les citoyens se sont également fait dire les terre-pleins visent à améliorer la gestion des eaux pluviales parce que ces espaces gazonnés vont absorber beaucoup de pluie.

« Il faut comprendre la réalité du quartier. L’hiver, les trottoirs ne sont pas déneigés alors il y a de la neige jusque dans la rue. Pour déneiger nos entrées, on place nos autos dans la rue. Il n’y aura plus suffisamment de place pour passer, ni une charrue, ni une voiture, ni un tracteur. Il ne faut pas oublier le jour des poubelles et tous les camions de livraison qui circulent ici », ajoutent les résidents.

« Dorénavant, on va sortir de notre cour avec une seul option, gauche ou droite. Si je travaille à gauche, je vais devoir faire le grand détour. Les opérateurs de déneigement vont augmenter les prix parce que ça va devenir très compliqué pour eux et leurs opérations vont nécessiter davantage de temps. »

Ayant les mains liées pour le moment, Valérie Renaud Martin va tout faire en son possible pour faire mettre le dossier sur pause.

« Une meilleure information auprès des gens de la rue aurait peut-être pu engendrer d’autres solutions. Je suis sur le terrain aujourd’hui et je les entends bien. Les résidents se questionnent sur la pertinence de ces travaux-là. Je demande l’arrêt des travaux pour avoir le temps de bien faire les choses et prendre en considération leur opinion. Les travaux doivent cesser le temps de tout mettre ça en lumière », a-t-elle confié.

« Les gens ont aussi mentionné leur désaccord sur la rue Latreille. Ce n’est pas parce qu’on parle de travaux de sécurité routière qu’on ne doit pas consulter et informer les gens adéquatement. Au contraire, consultons les gens qui habitent là et voyons si c’est la bonne solution. En tant que conseillère, je n’ai pas le pouvoir de faire émettre une pause, mais je veux l’apporter au conseil de ville demain. Le maire de Trois-Rivières peut faire mettre une pause et on l’a vu dans le cadre des rues conviviales. Ça n’a pas pris 24 heures qu’il a fait pirater des lignes roses, sans avoir l’aval du conseil. »

Les citoyens présents attendaient la visite de gens responsables du projet, mais ils ne se sont finalement pas présentés. Ils ont évoqué avoir une urgence à gérer, mais ils devraient venir à la rencontre des résidents dans les prochains jours.