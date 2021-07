Tentative de meurtre au centre-ville: deux suspects arrêtés, dont un mineur

Deux hommes ont été arrêtés par les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois-Rivières samedi matin à la suite d’une tentative de meurtre survenue dans la nuit de vendredi à samedi.

Vers 1h50, deux hommes étaient aux coins des rues Saint-Georges et Champlain et se bagarraient. Durant cette altercation, un autre homme muni d’une arme à feu les a rejoints et a tiré sur la victime, la blessant par balles. Les deux suspects ont fui les lieux à la course, tandis que la victime est laissée sur place.

Les policiers dépêchés sur lieux ont pris en charge la victime et elle a été transférée d’urgence à l’hôpital. Environ une heure plus tard, les suspects ont été mis en état d’arrestation.

Un homme âgé de 19 ans a été interrogé par les enquêteurs avant d’être remis en liberté. Le deuxième suspect, âgé de 17 ans, a été interrogé et a comparu par voie téléphonique. Il sera détenu jusqu’à son enquête pour remise en liberté. Il est accusé de tentative de meurtre, voies de fait graves et d’avoir déchargé une arme à feu avec une intention particulière

Quant à la victime, un homme de 20 ans, il semble que son état soit stable et on ne craint plus pour sa vie. L’enquête est toujours en cours, mais d’après les informations transmises par la police, l’événement ne serait relié à aucune organisation criminelle.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements, de façon confidentielle, peut le faire par le programme HALTE AU CRIME en communiquant au numéro 819-691-2929 touche 7, ou directement sur le site internet du programme à l’adresse halteaucrime.v3r.net.