Tennis: Les dates du Tournoi de la Cité Laviolette sont dévoilées

Suivant les performances éblouissantes de nos Canadiens et Canadiennes à la Coupe Rogers de tennis, l’Association de tennis de Trois-Rivières (ATTR) a invité des jeunes et moins jeunes à l’édition 2019 de la Tournée Sports Experts, en collaboration avec Tennis Québec et la Banque Nationale.

L’activité avait lieu cet après-midi, au Parc Lambert de Trois-Rivières.

Les animateurs de Tennis Québec, sous le thème «Cet été, à vos raquettes», ont offert des activités diverses entourant l’univers du tennis en général pendant plus de deux heures. Il s’agissait aussi d’une belle occasion de rencontrer les futures jeunes vedettes du tennis trifluvien.

«On s’est promené partout en province pour promouvoir le tennis. On fait des concours, des jeux d’habiletés et de l’essayage de raquettes. On a un canon à balles et un radar pour calculer la vitesse des services. On rend l’expérience amusante et on a du fun. On a fait une cinquantaine de sites cet été», expliqué Louis-David Desruiseaux, de la Tournée Sports Experts (Tennis Québec), qui était accompagné de Nicolas Ducharme.

«On trouve important de développer le tennis public et de faire la promotion du tennis auprès des jeunes. On a une belle collaboration avec eux, étant membre de Tennis Québec. C’est nous qui invite la population trifluvienne à participer à nos activités. On peut déjà s’attendre à avoir de fortes demandes de jeunes filles qui vont vouloir découvrir le tennis dès l’automne prochain, car ça gagne en popularité avec les performances de nos représentants comme Milos (Raonic), Denis (Shapovalov), Félix (Auger-Aliassime), Eugénie (Bouchard) et Bianca (Andreescu)», a pour sa part commenté Jocelyn Landry, président de l’ATTR.

L’ATTR en a également profité pour annoncer les dates de son prochain «Tournoi de la Cité Laviolette – Coupe ATTR», soit du 30 août au 1er septembre.

«On a un gros tournoi qui s’en vient et nous avons déjà une quarantaine d’inscriptions. On espère en attirer une centaine. C’est pour tout le monde, vous savez. On va avoir plusieurs catégories, que ce soit du niveau C qui est plus «débutant», jusqu’au niveau B, A, et AA, qui est du très fort joueur», a-t-il conclu.