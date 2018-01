Du temps plein offert à 500 infirmières dans la région

Crédit photo : Photo archives - Éric Guertin

SANTÉ. Afin de pallier la précarité du personnel infirmier et améliorer la disponibilité de la main-d’œuvre, le CIUSSS Mauricie-et-du-Centre-du-Québec offrira un poste à temps plein à 500 infirmières à temps partiel.

Il s’agit d’une première étape sur laquelle se sont entendus les représentants du CIUSSS et de la FIQ – Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Cette démarche fera rapidement l’objet d’une évaluation pour qu’elle puisse être étendue à d’autres territoires, secteurs d’activités et à d’autres titres d’emploi.

Parmi les autres mesures envisagées pour soutenir les équipes en place, mentionnons la possibilité de réaménager l’horaire pour effectuer des quarts de 12 heures, la possibilité d’effectuer des quarts supplémentaires sur un autre territoire et la vérification de l’intérêt des personnes nouvellement retraitées à effectuer des quarts de travail.

D’autres mesures avaient été déployées au cours de la dernière année, dont des stratégies de recrutement et la révision de postes aux soins intensifs.