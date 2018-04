Le Temps d’une Pinte développe des levures de bière au Technocentre

Crédit photo : Audrey Leblanc

TECHNOLOGIE. La microbrasserie Le Temps d’une Pinte développe maintenant les levures qu’elle utilise pour concocter ses bières au Technocentre du Parc Micro Sciences. Ce partenariat original pourrait mener à la création d’une levure typiquement trifluvienne.

La levure est un micro-organisme dont les maîtres-brasseurs ont besoin pour fermenter la bière. La levure est nécessaire pour développer les goûts des bières. L’un des objectifs de cette entente entre les deux organisations est de mettre à profit l’expertise et les installations du Technocentre pour produire une très grande quantité de levure à partir d’un petit échantillon.

«Quand le maître-brasseur fait une bière, il génère 800 litres de moût de bière. C’est un liquide sucré qui n’a pas encore fermenté. On ne peut pas mettre une petite quantité de levure là-dedans parce que ça va prendre trop de temps à fermenter. On crée donc un gros volume et c’est ce gros volume que la microbrasserie ajoute au moût de bière pour la fermentation», explique Jean-Philippe Chenel, directeur du Parc Micro Sciences de Trois-Rivières.

Grâce à ce partenariat, une banque de toutes les levures utilisées par la microbrasserie sera mise sur pied. «On va toujours avoir un échantillon de chaque levure dont la microbrasserie a besoin. En conservant plusieurs copies, Le Temps d’une Pinte s’assure d’avoir les levures nécessaires à disposition en tout temps», mentionne M. Chenel.

«Ça va nous permettre d’avoir un produit sain, constant et pensé en fonction de ce qu’on veut obtenir comme signature de goût», ajoute Alex Dorval, membre fondateur du Temps d’une Pinte. Les installations du Technocentre permettent également d’éviter toute contamination.

Une levure trifluvienne

Plus encore, les deux organisations travailleront à extraire des levures présentes dans l’environnement de Trois-Rivières de sorte à créer une levure typiquement trifluvienne avec un goût caractéristique.

«C’est certain qu’il y a dans l’air de la levure typiquement trifluvienne, soutient M. Chenel. On va commencer nos recherches ce printemps et je suis certain qu’on va en trouver. On peut en trouver qui vont goûter très mauvaise et d’autres qui vont goûter très bonnes. Il va falloir les essayer.» La création finale pourrait même être commercialisée éventuellement.

Un parcours d’un mois

Le chemin parcouru par la levure qui est développée au Technocentre jusqu’à la bière servie au Temps d’une Pinte est d’une durée d’environ un mois.