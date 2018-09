Tempête automnale: Un nouveau risque de tornade n’est pas exclu

MÉTÉO. Après le chaos dans certains secteurs du Québec et de l’Ontario, une deuxième tempête automnale se prépare à frapper. Un risque de tornade n’est pas exclu.

Une nouvelle tempête automnale fera son entrée par l’Abitibi-Témiscamingue, mardi matin. Elle se déplacera vers l’est en affectant tous les secteurs jusqu’à mercredi.

Dans l’ouest du Québec, les précipitations commenceront tôt, dès le matin, sous forme de pluie modérée. Elles s’intensifieront au cours de la journée. En soirée, un très petit risque d’orages est à surveiller. La pluie cessera mercredi dans l’après-midi.

En Outaouais, la pluie débutera en matinée. Dans la région de Montréal, elle commencera vers midi, et s’étendra vers l’Estrie en début d’après-midi. Ce n’est qu’à partir de mercredi après-midi, après le passage d’orages potentiellement violents (en Beauce, en Estrie et en Montérégie) que les précipitations cesseront.

Ces orages pourraient se concrétiser par des épisodes de grêle, des rafales jusqu’à 80 km/h et un risque de tornade que nous évaluerons au fil du déroulement du système.

Dans le centre, la pluie débutera en après-midi mardi et cessera le lendemain soir après le passage d’orages.

Dans l’est, un ennuagement commencera en après-midi pour la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent pour se changer en pluie en fin de journée. Gaspé pourrait éviter la pluie mardi. Les précipitations ne commenceront vraiment que pendant la nuit de mardi à mercredi. Le système quittera l’est dans la nuit de mercredi à jeudi après une journée précédente sous la pluie.

Pour tous les secteurs, les vents soutenus souffleront du sud-sud-est à au moins 40 km/h avec des rafales à 60 km/h. La pluie pourrait ne pas être continue dans quelques secteurs du Québec, car elle sera formée par plusieurs évènements (orages, système, regain d’énergie…).

Au total, les secteurs du sud pourraient recevoir au moins 50 mm, tandis qu’ailleurs, on parlera de 15 à 30 mm. Jeudi, on retrouvera des conditions plus calmes et le soleil devrait dominer sur le Québec. Le nord-ouest constatera un ennuagement en fin d’après-midi, annonciateur d’une dépression qui affectera la province ce vendredi.

Les températures remonteront brièvement en amont du passage de la seconde tempête, où l’on pourra dépasser les 20 °C. Cette douceur passagère laissera à nouveau place à la fraîcheur à partir de jeudi.

Le patron de temps sec et chaud qui a prévalu au cours des derniers mois n’existera plus au cours de la prochaine semaine.

« La circulation atmosphérique a changé. Il sera plus dynamique et moins stationnaire. Il est plus difficile dans ce contexte d’accumuler de longues séries de jours avec du beau temps. Les précipitations seront plus fréquentes », commente André Monette, chef météorologue à MétéoMédia. (Source MétéoMédia.)