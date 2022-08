Second trimestre de Québecor: hausse en un an des bénéfices, recul des revenus

MONTRÉAL — Québecor rapporte une hausse de ses bénéfices au second trimestre de l’exercice financier en cours, mais un recul de ses revenus.

Le géant québécois des télécommunications précise jeudi qu’en un an, son bénéfice net attribuable aux actionnaires a augmenté de 33,9 millions $, ou de 0,16 $ par action de base, pour s’établir à 157,4 millions $.

Le bénéfice ajusté lié aux activités d’exploitation poursuivies a augmenté de 3,4 millions $, à 161,7 millions $, ou 0,68 $ par action de base, alors que le flux de trésorerie d’exploitation a progressé de 6,8 %.

La compagnie signale qu’au deuxième trimestre, le secteur Télécommunications a affiché une hausse de 11,9 %, ou de 39,3 millions $.

Les résultats de Groupe TVA ont quant à eux été affectés de façon importante par la baisse de la rentabilité du secteur Télédiffusion au deuxième trimestre 2022, que Québecor explique surtout par la bonification des investissements en contenu.

Les revenus de Québecor ont quant à eux été de 1,12 milliard $ au deuxième trimestre de 2022, en baisse de 16 millions $, ou de 1,4 % par rapport à la même période de 2021.

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, assure que la compagnie reste déterminée à poursuivre ses ambitions de croissance à l’échelle canadienne. Le 17 juin dernier, la filiale Vidéotron a conclu une entente avec Rogers Communications et Shaw Communications pour l’acquisition de Freedom Mobile pour un montant total de 2,85 milliards $, en assumant une encaisse et un endettement nuls. L’entente est toutefois conditionnelle, entre autres, à son autorisation en vertu de la Loi sur la concurrence et à l’approbation d’Innovation et de Sciences et Développement économique Canada.

M. Péladeau croit que l’acquisition de Freedom Mobile serait une transaction à forte valeur ajoutée pour l’ensemble des parties prenantes.

