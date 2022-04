«Scarborough» et «Transplant» triomphent aux Prix Écrans canadiens

TORONTO — Les réalisateurs de «Scarborough» estiment que le succès du drame se déroulant dans la banlieue de Toronto aux Prix Écrans canadiens est un hommage à la communauté de l’est de Ville reine qui a rendu cela possible.

L’adaptation du livre à l’écran a remporté trois prix de renom lors de la soirée de dimanche, dont celui du meilleur film, pour un total de huit trophées au cours de la célébration d’une semaine du cinéma, de la télévision et des médias numériques.

Shasha Nakhai et Rich Williamson, qui ont empoché le prix de la meilleure réalisation, se sont dits ravis de voir leur premier long métrage autant acclamé par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, même si le film a été réalisé avec un public différent en tête.

«Avant tout, il était vraiment important pour nous que le film se connecte avec les personnes pour lesquelles nous l’avons fait, et tout ce qui précède était un bonus, a déclaré Mme Nakhai lors d’une conférence de presse virtuelle dimanche. Pour tout le travail que tout le monde a mis dans le film pour être vu par l’industrie cinématographique canadienne, cela signifie beaucoup.»

M. Williamson a déclaré que le succès de «Scarborough» fait honneur à la communauté qu’il capture, dont beaucoup ont offert leur temps, leur talent et leur confiance pour soutenir la production à petit budget.

Le film mettait en vedette un mélange d’acteurs chevronnés et débutants pour raconter l’histoire d’un trio d’enfants et de leurs soignants qui trouvent un lien dans leur lutte collective contre la pauvreté, les préjugés, les abus et la toxicomanie.

Parmi les jeunes stars du film figurait Liam Diaz, qui a remporté le prix du meilleur acteur principal dimanche pour sa performance dans le rôle de Bing, un garçon philippin aux prises avec un traumatisme.

Le jeune de 13 ans a déclaré avoir entendu ses parents crier d’en bas lorsque son nom a été appelé pendant l’émission et qu’il espère que ses amis ont écouté malgré le fait qu’il s’agissait d’une soirée scolaire.

«En commençant le film, j’étais vraiment timide, a déclaré M. Diaz aux journalistes. Faire des films m’a aidé à sortir de ma zone de confort.»

En tête des gagnants de la télévision, «Transplant» de CTV a raflé les prix dans les catégories dramatiques.

L’émission médicale a remporté la meilleure série dramatique et les honneurs d’acteur pour les rôles principaux Hamza Haq et Laurence Leboeuf, pour un total de huit prix.

«Sort Of», la comédie dramatique de CBC, a remporté la meilleure série comique, remportant un total de trois trophées pour sa saison inaugurale.

Le co-créateur Bilal Baig a déclaré que l’émission est une «lettre d’amour» aux communautés qu’elle représente, y compris les personnes queers et transgenres, décrivant des personnages d’une manière qui n’est pas souvent vue à l’écran.

«Cette émission signifie beaucoup pour de nombreuses personnes, a déclaré Bilal Baig aux journalistes. J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de victoires au sein de la communauté en ce moment, car il y a tellement de choses qui résonnent pour nous.»

Les autres grands gagnants de dimanche étaient «Kim’s Convenience» de CBC, qui a vu les stars Paul Sun-Hyung Lee et Jean Yoon respectivement nommés meilleur acteur principal et actrice dans une série comique.

Le prix du meilleur long métrage documentaire est allé à «Kímmapiiyipitssini : The Meaning of Empathy» de la cinéaste Elle-Máijá Tailfeathers de la Première Nation Kainai.

Mme Tailfeathers a également été reconnue pour ses talents d’interprète en tant que meilleure actrice principale dans «Night Raiders», ajoutant un sixième prix à la collection du thriller autochtone.

Visiblement émue, Mme Tailfeathers, a remercié le réalisateur cri-métis Danis Goulet et le reste de l’équipe du film, dédiant le prix à sa famille.

«J’aimerais le dédier à mes grands-parents, qui ont tous deux survécu au pensionnat et ont vécu leur vie avec amour, force et dignité, a déclaré Mme Tailfeathers. Et à mon père qui a survécu au système d’internat sami et à ma mère, qui m’a montré à quoi ressemblait vivre et diriger avec amour.»

Le film futuriste figurait parmi les finalistes de la meilleure image aux côtés de «Les oiseaux ivres», «La nuit des rois» et «Wildhood».

Les festivités de dimanche ont finalement couronné «Scarborough», qui avait cinq honneurs à son actif avant la cérémonie.

Mme Nakhai et M. Williamson, qui ont une formation en documentaire, ont décroché vendredi le prix du meilleur premier long métrage, accompagné d’un prix en espèces de 25 000 $.

L’auteur Catherine Hernandez a reçu le prix du scénario le mieux adapté pour son histoire basée sur son premier roman de 2017.

Cherish Violet Blood a été nommée meilleure actrice dans un second rôle et la production a été récompensée pour le casting et le montage sonore.

L’émission préenregistrée d’une heure s’est ouverte avec les TallBoyz et a présenté des invités tels que Catherine O’Hara, Simu Liu et Tatiana Maslany.

Les Prix Écrans canadiens ont nommé la majeure partie des gagnants dans une série d’événements virtuels qui couvraient 145 catégories couvrant le cinéma, la programmation scénarisée, le documentaire, les informations diffusées, la télé-réalité, les sports en direct et l’animation pour enfants.