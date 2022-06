Opération Enfant Soleil: 20,68 millions $ pour les soins pédiatriques au Québec

QUÉBEC — Le 35e Téléthon Opération Enfant Soleil a permis en fin de semaine d’amasser une somme record, de près de 20,683 millions $.

L’argent recueilli lors de l’événement qui a été présenté du Théâtre Capitole, à Québec, et diffusé au réseau TVA sera versé à des hôpitaux pédiatriques du Québec afin de financer l’achat d’équipements permettant de mieux soigner les enfants malades et d’épauler leurs familles.

Des sommes d’argent sont également remises à des organismes pour la réalisation de plus de 50 projets liés à la prévention de la maladie chez les jeunes par le biais de l’activité physique et des saines habitudes de vie.

Les organisateurs du Téléthon Opération Enfant Soleil affirment qu’à ce jour, près de 288 millions $ ont été remis partout au Québec grâce à l’argent versé par les donateurs.

Plusieurs personnalités ont participé à l’animation du téléthon en fin de semaine, dont Annie Brocoli, Maxime Landry et Alain Dumas. De plus, l’équipe de production a compté 120 membres et 53 artistes et musiciens y ont pris part, en plus d’une foule de bénévoles.