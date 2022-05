La semaine à l’écran: Un documentaire sur la découverte de l’Empress of Ireland

MONTRÉAL — Voici la chronique télévision de La Presse Canadienne pour la semaine du 28 mai au 3 juin 2022 :

Le naufrage de l’Empress of Ireland, le 29 mai 1914, causa la mort de 1012 personnes, représentant la plus grave tragédie maritime de l’histoire canadienne. Son épave, au large de Sainte-Luce, dans le Bas-Saint-Laurent, constitue «l’exemple le plus complet au pays d’un paquebot océanique du début du XXe siècle», comme on peut le lire sur le site de Parcs Canada.

Le naufrage ayant été éclipsé par le déclenchement de la Première Guerre mondiale, ce n’est que 50 ans après la tragédie que le voile a été levé sur ce trésor des profondeurs.

Une nouvelle production originale, «À la conquête de l’Empress of Ireland», relate la rencontre improbable de jeunes aventuriers et d’un riche homme d’affaires rimouskois à l’origine de la découverte de l’épave, en 1964.

Le documentaire a été écrit et réalisé par l’historien maritime Samuel Côté, qui voulait notamment honorer le travail de ces plongeurs et «découvreurs», comme Claude Villeneuve, Gaston Fillion et Donald Tremblay, qui témoignent dans le document présenté par Historia.

La production comprend des photographies inédites de 1914 prises sur le site de l’épave, des images tournées en 1964 qui n’ont jamais été vues et des images récentes de l’épave.

Historia – Samedi 28 mai à 21h00

—

Le point culminant pour de jeunes artistes

Des adolescents artistes ont été aiguillés par des mentors, et le temps est venu pour eux de présenter un numéro devant public.

C’est l’occasion offerte par l’émission «Les créateurs», avec une large palette de prestations en danse, rap, humour, slam, arts visuels et musique.

Des capsules ont déjà permis de voir ces jeunes de 12 à 17 ans bénéficier de la passion et de l’expérience des mentors, la chanteuse Marie-Mai, le chanteur Émile Bilodeau, la chorégraphe Kim Gingras, la slameuse Elkahna Talbi (Queen Ka), la dessinatrice Vanessa Lalonde et l’humoriste Anas Hassouna.

C’est désormais le point culminant, la «grande soirée» diffusée sur les ondes de Télé-Québec.

Télé-Québec – Vendredi 27 mai à 22h00 – Rediffusion le samedi 28 mai à 19h00

—

Trois œuvres de danse contemporaine québécoise

Trois œuvres de danse contemporaine québécoise sont présentées sous un nouvel éclairage et dans des lieux inusités.

Dans un premier temps, le danseur étoile du Ballet national du Canada, Guillaume Côté, présente « Naraka », un pas de deux original qu’il exécute aux côtés de Maude Sabourin des Grands Ballets Canadiens.

Puis, la compagnie de danse contemporaine RUBBERBAND marie hip-hop, ballet classique et danse contemporaine avec «Vraiment doucement», du chorégraphe Victor Quijada.

Finalement, l’icône de la danse contemporaine Louise Lecavalier conclut en revisitant en solo sa première création comme chorégraphe, «So Blue».

Télé-Québec – Dimanche 29 mai à 20h00

—

Documentaire sur le nationalisme québécois

Comment le nationalisme québécois s’est petit à petit transformé d’un courant progressiste et «ouvert sur le monde» à un courant beaucoup plus conservateur, un nationalisme centré sur la «majorité historique francophone»?

C’est l’une des questions à l’origine du documentaire «Bataille pour l’âme du Québec», de Francine Pelletier.

La journaliste et documentariste cherche l’éclairage d’historiens, de sociologues et de politiciens bien connus, comme Gérard Bouchard, Jacques Beauchemin, Pierre Anctil, Jean-François Nadeau, Maryse Potvin, Louise Beaudoin et Françoise David, et celui de plus jeunes, comme Émile Bilodeau, Manal Drissi et Christophe Jbeili.

«Bataille pour l’âme du Québec», présenté dans le cadre de «Doc humanité» à ICI Télé, se veut aussi un récit de l’histoire du nationalisme québécois depuis la fin des années 60 à aujourd’hui, des échecs référendaires jusqu’à la loi 21 sur les signes religieux.

ICI Télé – Samedi 28 mai à 22h30