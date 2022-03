La semaine à l’écran: la fin d’«Une autre histoire» après quatre saisons

MONTRÉAL — Voici la chronique télévision de La Presse Canadienne pour la semaine du 2 au 8 avril 2022:

L’autrice Chantal Cadieux tourne la page sur sa remarquable série «Une autre histoire» après quatre saisons, avec un dernier épisode au cours duquel Anémone (Marina Orsini) se rend à l’évidence du destin inéluctable qui la guette.

Trois mois ont passé. Anémone (Marina Orsini) comprend que sa maladie d’Alzheimer poursuit son avancée et que bientôt, elle basculera vers un point de non-retour, tout comme son fils Sébastien (Benoît McGinnis).

Sylvain Bergeron (Jules Philip), qui vient de sortir de prison, débarque chez Anémone.

C’est dans ce contexte que s’ouvre le dernier épisode d’«Une autre histoire».

Une attention spéciale a été portée à la trame musicale de cet ultime épisode. En plus de celle créée par le musicien de la série Jean-Phi Goncalves, on entendra Patrick Watson, Alexandra Stréliski, Catherine Major et une chanson de Maurane qui s’intitule «Les Anémones» interprétée par Catherine Major et Marina Orsini.

ICI Télé – lundi 4 avril à 20h00

—

La conclusion de «Toute la vie»

La série de fiction «Toute la vie» arrive également à sa conclusion après trois saisons, tandis que Christophe L’allier a décidé de quitter l’école Marie-Labrecque pour se consacrer à un nouveau défi.

De son côté, Tina (Hélène Bourgeois Leclerc) apprendra si elle pourra ou non adopter définitivement sa fille.

Si la série prend fin, les téléspectateurs pourront continuer de suivre le parcours de Christophe L’Allier (Roy Dupuis) dans «À cœur battant», une nouvelle série signée Danielle Trottier qui doit démarrer en janvier 2023.

Dans «À cœur battant», que réalisera Jean-Philippe Duval, Christophe travaillera désormais au Centre de prévention de la violence.

ICI Télé – le dernier épisode sera diffusé le mardi 5 avril à 20h00

—

«Rallumer les étoiles» à Victoriaville

Dans la crise que vivaient les lieux de diffusion de la culture, la Chapelle du rang 1 organisait au mois d’août 2020 un événement original avec plusieurs artistes au cœur de la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic.

Le spectacle «Rallumer les étoiles» à Mégantic a semé une graine qui a continué à fleurir, à Béthanie et à Victoriaville.

Télé-Québec présente de nouveau dimanche la captation du spectacle à l’aéroport de Victoriaville, avec la participation des Soeurs Boulay, de Damien Robitaille, de l’artiste Kanen et du groupe Valence. Le tout, en compagnie du quatuor Lunes.

Télé-Québec – Dimanche 3 avril à 20h00

—

«Maelström», il y a 22 ans

Le récit est raconté par un poisson à la sagesse millénaire. L’histoire est celle d’une jeune femme dont la vie plonge dans un chaos inimaginable après qu’elle a percuté un homme au volant de sa voiture et pris la fuite.

La femme, Bibiane Champagne, est incarnée par l’actrice Marie-Josée Croze. La voix du poisson est celle de Pierre Lebeau.

Plusieurs se souviendront de cette prémisse. Le film «Maelström», sorti en 2000, est l’oeuvre du réalisateur Denis Villeneuve. Son dernier film «Dune» vient de décrocher six prix à la prestigieuse cérémonie des Oscars.

Télé-Québec présente «Maelström» dimanche, une occasion de voir (ou de revoir) le deuxième long métrage du grand réalisateur québécois.

Télé-Québec – Dimanche 3 avril à 21h30