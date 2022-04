La Canadienne Mattea Roach inspire sa famille pendant son parcours à «Jeopardy!»

Lyndsay Armstrong et Adina Bresge, La Presse Canadienne

La Torontoise Mattea Roach a prolongé sa séquence de victoires mardi soir à «Jeopardy!», en décrochant un 16e gain, ce qui lui vaut le huitième plus long règne de l’histoire du jeu-questionnaire américain.

La jeune femme de 23 ans, qui est née à Halifax, doit encore remporter trois autres parties pour rejoindre David Madden et Jason Zuffranieri au septième rang, eux qui ont tous deux réussi à coller 19 gains.

Mattea Roach a jusqu’à présent amassé 368 981 $ US au cours de son passage à l’émission, ce qui représente la 10e plus importante somme jamais octroyée à un candidat en saison régulière.

Elle s’est aussi assurée d’une place au Tournoi des champions, qui doit être diffusé l’automne prochain.

Sa cousine, Carol Baan, croit que Mme Roach est devenue un «coup de cœur» des Canadiens et qu’elle rend sa famille, en Nouvelle-Écosse, fière.

«Même à sa 14e partie, elle semblait aussi impressionnée qu’un enfant qui entre dans un magasin de bonbons pour la première fois et qui n’arrive pas à y croire», a souligné Mme Baan au cours d’une entrevue téléphonique depuis Ingonish, au Cap-Breton, avant la diffusion de l’épisode de lundi soir.

«Les gens se sont attachés à elle… C’est tellement agréable de voir quelqu’un d’aussi authentique, à l’aise et qui est simplement heureuse d’avoir du succès.»

Le parcours de Mattea Roach a permis de solidifier son lien avec des membres éloignés de la famille, selon sa cousine, puisque tous sont réunis pour l’encourager.

«Tout le monde veut savoir s’ils ont des liens familiaux avec elle, a souligné Mme Baan. Elle a permis à toute la famille d’avoir davantage d’interactions sur les réseaux sociaux et au téléphone.»

Carol Baan a d’ailleurs trouvé une astuce pour découvrir en premier les succès de sa cousine: elle écoute l’émission sur la diffusion de Terre-Neuve, qui survient 30 minutes avant celle de la Nouvelle-Écosse. Mais elle doit faire attention de ne pas révéler ce qu’elle voit avant que tout le monde a regardé l’épisode.

«Je dois garder ça pour moi», a-t-elle confié.

Selon l’oncle de Mattea Roach, Perry MacKinnon, toute la famille s’est laissé emporter par une vague d’engouement. Les grands-parents de la jeune femme ne ratent jamais un épisode, a-t-il mentionné.

«Mais au lieu d’écouter l’émission une fois chaque soir, ils l’écoutent deux fois sur deux chaînes différentes», a raconté M. MacKinnon.

Certains soirs, M. MacKinnon et sa femme rejoignent ses parents dans leur maison d’Ingonish pour regarder l’émission.

«D’habitude, ils passent le temps en soirée en regardant ‘Jeopardy !’ et ‘Wheel of Fortune’, mais maintenant, c’est beaucoup plus important pour eux. Ils sont collés devant leur écran.»