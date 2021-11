Tel-Écoute Trois-Rivières : nouveaux territoires un nouvel horaire

Tel-Écoute Trois-Rivières annonce que, désormais, un plus grand nombre de personnes peuvent bénéficier de sa ligne d’écoute. En effet, l’organisme dessert dorénavant les territoires des MRC de Bécancour, de Mékinac, des Chenaux et du Haut-Saint-Maurice, en plus du territoire de Trois-Rivières. De plus, la ligne est désormais en service de 9h à 22h.

Rappelons que Tel-Écoute permet aux gens de parler de façon confidentielle et anonyme de leurs inquiétudes à des intervenants formés. Il s’agit d’un service gratuit offert par le Centre d’action bénévole Laviolette depuis 1974. Les personnes qui désirent rejoindre Tel-Écoute peuvent composer le 819 376-4242 ou le 1 888 376-4241. (A.L.)