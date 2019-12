Tel-Écoute ne fait pas relâche aux Fêtes

Le temps des Fêtes est la période de l’année où les familles se réunissent, mangent, festoient et dansent. Il n’est pas rare de se coucher aux petites heures du matin et de replier bagages, au réveil, pour se diriger vers une autre fête familiale. Malheureusement, ce n’est pas le cas pour tout le monde…

Il y a des personnes seules, également, et ce n’est pas parce qu’ils ont fait de mauvais choix ou qu’ils ont souhaité de se retrouver seules. Heureusement, il existe des endroits pour les accueillir et des organismes communautaires qui ouvrent leur porte à la réunion et aux célébrations. Il y a aussi des lignes d’écoute, comme Tel-Écoute, si elles ont besoin de parler.

«De notre côté, on ne constate pas qu’on reçoit beaucoup plus d’appels qu’à l’habitude. Par contre, ce qui est la majeure prémisse, c’est la solitude. C’est une trame de fond très présente à Tel-Écoute, mais durant le temps des Fêtes, elle est plus intense», témoigne Chantal Brisson, responsable du service Tel-Écoute.

«Les pertes et les deuils du temps des Fêtes sont également plus difficiles pour les personnes, car ceux qu’ils ont perdus leur manquent encore plus. La solitude est plus lourde et les émotions sont plus présentes. Les gens seuls se sentent encore plus seuls, car c’est un moment de réjouissance pour la majorité des gens.»

Pas moins de 2220 appels ont été logés auprès de Tel-Écoute Trois-Rivières en 2018. Il est ainsi possible de discuter sans se faire juger.

«Nos bénévoles ne sont pas là pour offrir des conseils, mais on essaie toujours de chercher ce qu’il serait possible de faire. Parfois, ce sont des gestes simples à faire, mais qui vont prendre une grande importance. On n’est pas là pour donner nos propres recettes. Chaque personne est là pour trouver ce qui leur ferait du bien au moment où on les a en ligne», ajoute Mme Brisson.

«On leur permet de parler et d’exprimer leurs émotions. Parfois, dire ce qui est lourd pour nous ne changera pas la réalité, mais ça aide à l’adoucir.»

Une autre option qui s’offre aux familles est d’inviter à la fête les personnes seules de leur entourage ou encore un voisin. Parfois, la personne va se mouler au groupe sans problème. D’autres fois, l’invité va préférer rester en retrait, mais au fond de lui, il s’agira peut-être de sa plus belle soirée de l’année.

Tel-Écoute Trois-Rivières sera disponible dans le temps des Fêtes sans faire relâche. Il est possible de discuter avec une personne de 15h à 22h du lundi au jeudi, de 18h à 22h les vendredis et samedi, ainsi que de 18h à 21h, les dimanches.