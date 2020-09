Parce que les nouvelles ne sont pas toujours bonnes et qu’on n’a pas toujours quelqu’un à qui parler, Tel-Écoute est toujours là pour vous.

La solitude est parfois difficile et Tel-Écoute ne fait pas relâche. L’organisme trifluvien tenait à rappeler que les bénévoles sont au poste et attendent vos appels, dans le respect et la confidentialité.

Les heures d’écoute sont :

Du lundi au jeudi: de 15h à 22h

Vendredi et samedi: de 18h à 22h

Dimanche: de 18h à 21h