TC Transcontinental lance le microsite jaimemonpublisac.ca

TC Transcontinental,propriétaire du Publisac, lance cette semaine le microsite jaimemonpublisac.ca, ainsi que son pendant anglophone Ilovemypublisac.ca, afin d’offrir à la population québécoise une mine d’information mettant en lumière l’utilité, la pertinence et la valeur du Publisac ainsi qu’une plateforme lui permettant d’exprimer son appui envers ce service de distribution de porte en porte qui connaît du succès depuis près de 40 ans.

Le microsite rappelle également qu’il s’agit d’un produit géré de façon responsable sur le plan environnemental et un outil important pour les citoyens, l’économie locale et régionale, et la vitalité démocratique.

«De nombreuses personnes nous ont fait part de leur volonté d’appuyer publiquement le Publisac dans le contexte de pétitions remettant en question son modèle de distribution actuel, explique Benoit Caron, vice-président des opérations, Distribution, TC Imprimeries Transcontinental. C’est pourquoi nous avons développé une plateforme leur permettant de s’exprimer sur l’importance du Publisac distribué à leur porte chaque semaine. De plus, en lien avec notre récente campagne publicitaire déployée à travers le Québec, ce nouveau microsite est une source d’information fiable pour tout savoir sur le Publisac, notamment ses engagements environnementaux, ses bénéfices liés à l’économie d’ici, son rôle crucial pour l’information locale et ses initiatives d’amélioration continue. »

Par ailleurs, TC Transcontinental rappelle que, dès cet automne, dans une démarche d’écoconception, le Publisac, composé présentement de plastique vierge et recyclable, sera remplacé par un sac fait à 100 % de plastique recyclé. Ce nouveau sac demeurera 100 % recyclable et réutilisable.

TC Transcontinental invite la population québécoise à appuyer le Publisac en remplissant le formulaire disponible au www.jaimemonpublisac.ca. Le microsite ne remplace pas le site Web publisac.ca pour la recherche d’aubaines et de circulaires en ligne.

Le microsite met notamment en valeur les témoignages reçus de la population, d’éditeurs de journaux locaux et de clients, ainsi que certains collaborateurs qui contribuent au succès du Publisac. Dans la section « Actualités », il est également possible de lire des articles externes complémentaires au contenu du site, ainsi que des documents de référence sur le Publisac comme les résultats du plus récent sondage CROP qui mesure la force de ce réseau de distribution.