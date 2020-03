Taxi Coop met en place des mesures

Suite aux annonces des différentes mesures prises par les gouvernements du Canada et du Québec, ainsi que la ville de Trois-Rivières, Taxi Coop de la Mauricie se munit d’un plan d’actions pour protéger la santé de ses membres, de ses chauffeurs, de ses employés et de ses usagers afin de prévenir la propagation de toute maladie.

L’ensemble de l’équipe a notamment été sensibilisée à la problématique et a été informée des mesures de prévention à appliquer en tout temps afin d’offrir un environnement sécuritaire aux passagers dans leurs déplacements.

L’équipe a reçu pour directive de porter des gants en tout temps, de se laver les mains autant que possible ou de se purifier les mains avec un assainisseur. L’intérieur et l’extérieur des voitures de taxi, de même que tous les équipements servant aux opérations sont nettoyés et désinfectés fréquemment.

Afin de contribuer à la réussite de son plan d’actions et de pouvoir continuer à desservir la population sans interruption, Taxi Coop de la Mauricie invite les gens qui présentent des symptômes de la fièvre, et/ou de la toux et/ou des difficultés respiratoires à demeurer à la maison, surtout si leur déplacement n’est pas nécessaire.

Taxi Coop de la Mauricie recommande également à la population de respecter les mesures d’hygiènes à bord des véhicules de taxi :