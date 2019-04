Taxes municipales: un taux indexé au coût de la vie, promet Aubin

Le candidat à la mairie, Jean-François Aubin, s’engage à proposer au conseil municipal des augmentations de taxes annuelles qui avoisineront le taux d’indexation au cout de la vie.

Il proposera également d’offrir la possibilité aux citoyens et citoyennes de payer leurs taxes sur trois ou quatre versements plutôt que deux, sans pénalité.

« Parce que notre niveau d’endettement est important et que notre valeur foncière est basse, les taxes sont élevées à Trois-Rivières. Voilà pourquoi nous devons y aller très modérément sur les augmentations du compte de taxes. De plus, offrir la possibilité aux citoyens de payer leur compte en trois ou quatre versements, comme le font plusieurs municipalités, est un moyen concret de leur donner le temps de respirer et d’éviter de s’endetter ou d’être en défaut de paiement», affirme Jean-François Aubin.

Il entend aussi s’engager dans la négociation qu’a entreprise l’Union des municipalités avec le gouvernement du Québec pour obtenir une partie des revenus de la taxe de vente du Québec (TVQ).