Tarifs réduits aux piscines du Cégep et du CAPS de l’UQTR

Dans le but de favoriser l’accès de sa population aux piscines intérieures, la population trifluvienne pourra profiter de tarifs réduits pour accéder aux piscines du Cégep de Trois-Rivières et du CAPS de l’UQTR du 1er octobre au 31 décembre.

La tarification offerte à la communauté trifluvienne est de 4 $ pour les 18 ans et plus et gratuite pour les 17 ans et moins. Une pièce d’identité avec photo et preuve de résidence sera demandée pour profiter de cette tarification. Les personnes de 17 ans et moins accompagnées d’un résident adulte n’auront pas à montrer une pièce d’identité.

À la piscine du cégep, des corridors de nage sont accessibles à la population du lundi au jeudi, de 6h30 à 8h. La capacité maximale d’utilisateurs et de baigneurs est de 50, et aucune réservation n’est requise. Notez que l’ouverture se fera à 6h15 par la porte 6, située sur la rue Marguerite-Bourgeoys.

De son côté, le CAPS de l’UQTR ouvrira ses portes au public dès le 4 octobre. L’horaire des plages accessibles, pour la nage ou le bain familial, ainsi que les indications concernant la réservation sont disponibles sur le site Web de l’UQTR. En semaine, le stationnement de l’UQTR est également tarifé par horodateur. Il est toutefois gratuit les fins de semaine du vendredi 16 h au dimanche soir, minuit.

Cette tarification pourrait être maintenue au budget 2022.

Rappelons que le passeport vaccinal est requis pour les activités sportives se déroulant à l’intérieur. (M.E.B.A)