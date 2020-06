Tapis Rouge: Tout est en place pour le 3 juillet

Soupir de soulagement au cinéma le Tapis Rouge lorsque le gouvernement du Québec a annoncé la réouverture des salles de cinéma.

«On était très heureux! On attendait ça depuis un bon bout, a lancé Joël Côté, copropriétaire du cinéma le Tapis Rouge. Nous allons rouvrir nos quatre salles à 40% de capacité, ce qui ne sera peut-être pas complètement rentable, mais qui demeure mieux que de si nous étions fermés. On va rouvrir le 3 juillet.»

De prime abord, les salles de cinéma offrent déjà une certaine distanciation sociale puisqu’il est rare qu’une personne s’assoie près d’une autre famille ou d’une personne inconnue.

«On va garder deux bancs entre chaque cellule familiale et s’assurer que personne ne soit assis devant ou derrière. Le métier de placier est de retour, lui qui avait disparu il y a 50 ans (rires.) Normalement, les gens se placent de façon naturelle au cinéma et on va faire appel au gros bon sens également.»

Le cinéma trifluvien n’a eu d’autres choix que d’apporter certaines modifications à ses installations, mais également à son horaire.

«Nous avons ajouté des plexiglas au comptoir et des indications au plancher. Une autre chose qui représente un bon défi, c’est l’espace-temps entre le début et la fin des séances. On avait des départs, par exemple, à 13h, 13h05, 13h10 et 13h15. Nous allons devoir espacer ce temps-là pour assurer un bon ménage entre les séances», ajoute-t-il.

«La propreté faisait déjà partie de notre marque de commerce et du mandat de nos employés. Nous allons en faire encore plus, maintenant, et encore plus que le gouvernement demande pour que ce soit rassurant pour notre clientèle.»

Les derniers mois n’ont pas été faciles pour les deux propriétaires, mais heureusement, ils avaient bénéficié d’un très bon roulement depuis leur arrivée, et ce, jusqu’à ce le coronavirus s’invite à la fête.

«Les gens nous écrivent et on le voit dans les commentaires qu’ils ont hâte que le cinéma revienne», ajoute M. Côté. «On a un gros film québécois qui s’en vient, soit Suspect numéro un. C’est reparti! On s’attend à avoir beaucoup de monde cet été avec les activités plus restreintes. Les gens qui veulent venir lorsque c’est moins achalandé, on les invite en soirée puisque c’est l’après-midi que nous avons le plus de monde», conclut-il.

Rappelons qu’en août dernier, le cinéma le Tapis Rouge passait aux mains de Joël Côté, un professionnel issu du monde des communications, et de Paul Langevin, qui œuvrait dans le domaine de la santé.