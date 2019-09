Tamas Buday récidive en Paddleboard

Du côté du Paddleboard/Solo, c’est Tamas Buday qui est venu défendre son titre de l’an dernier en ralliant le fil d’arrivée en 3 heures, 13 minutes et 42,01 secondes. Maxim Poulin suivait à plus de 6 minutes derrière, tandis que Clément Bouchard devait clore le podium devant le Trifluvien Gabriel Beauchesne-Sévigny.

Du côté de la classe «Participation», Michel Beauchesne (3 heures, 30 minutes et 45,21 secondes) l’a remporté devant Étienne Vincent (3:40:39,22) et Guillaume Larouche (3:48:07,53).

En Paddleboard par équipe «Compétition», Geneviève et Marie-Ève Soucy ont gagné avec un coussin de 10 minutes sur Isabelle Baribeault et Audrey Boulet.

Dans la classe «Participation», Sarah Lussier et Sophie Mathieu-Gauthier ont pris la première marche du podium devant Nicolas Boudreau et Laurie Suzor-Pleau, tandis qu’Andréa Guay-Cloutier et Véronique Rainville complétaient le podium.

Il n’y avait que deux participants en Kayak – Solo – 37 km. Allen Limberg a fait un temps de 3 heures et 2 secondes, tandis que Claude Frigon réalisait un temps de 4 heures, 28 minutes et 52,72 secondes.

La seule équipe à avoir participé au Kayak 37 km fut celle de Guillaume Morin et Martin Lepage. Ils ont ramené un temps de 2 heures, 44 minutes et 19 secondes.