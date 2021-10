Sylvain Ouellet champion pilote en Micra

La saison de courses dans la série Coupe Nissan Sentra a pris fin sur le prestigieux circuit du Mont-Tremblant. C’est le Trifluvien Kevin King qui a remporté le championnat en Sentra avec trois victoires et onze Top-5 à sa fiche.

Jesse Webb a quant à lui obtenu le titre de recrue de l’année. Pour ce qui est des voitures Micra, c’est le vétéran Jocelyn Ouellet qui a été couronné champion. Il a remporté une victoire cet été, mais réussi 12 Top-5 qui se sont avérés payants en termes de points de classement.

Le Louisevillois ne s’en ai pas laissé imposer par les plus jeunes pilotes, remportant son premier titre Micra en carrière. Il avait déjà hérité du titre de Champion Senior dans la série Coupe Nissan Micra, réservé aux pilotes de 40 ans et plus.