Suspect à identifier

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin d’identifier un homme relié à un dossier de fraude, survenue à la fin janvier, à Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Le suspect s’est présenté dans des commerces et institutions financières de Saint-Anne-de-la-Pérade, Saint-Marc-des-Carrières et de la région de Montréal pour y effectuer des achats et retraits après avoir obtenu frauduleusement une carte de débit.

Description

Âge : environ 70 ans

Taille : entre 1,73 m et 1,80 m 1,80 m (entre 5 pi 8 et 5 pi 11 po)

Poids : entre 82 kg et 95 kg (entre 180 et 210 lb)

Toute information pouvant permettre de retracer cet individu peut être communiquée en toute confidentialité à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.