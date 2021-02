Surpris en flagrant délit d’introduction par effraction

Les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont arrêté deux suspects dans la soirée de lundi, alors qu’ils ont été pris en flagrant délit d’introduction par effraction et vol de plus de 5000$.

Vers 23h20 lundi, un appel a dirigé les policiers dans un immeuble situé sur la rue Notre-Dame dans le secteur de Pointe-du-Lac. L’appel mentionnait que des individus semblaient s’emparer de marchandise à l’intérieur d’un immeuble à logements et qu’ils la transportaient à bord d’un véhicule.

Lors de leur arrivée, les patrouilleurs ont surpris les deux suspects en flagrant délit. La marchandise provenait de plusieurs unités de rangement du sous-sol de l’immeuble. Les individus s’y étaient introduits et avaient coupé les cadenas donnant accès aux unités de rangement avant de faire main basse sur divers objets qui s’y trouvaient.

Les deux suspects ont été rencontrés au Quartier général. Mardi avant-midi, les policiers ont effectué une perquisition dans une résidence du secteur Cap-de-la-Madeleine. Selon des informations obtenues, les suspects auraient eu le temps d’effectuer le transport d’une partie de la marchandise volée dans l’immeuble de Pointe-du-Lac et de l’entreposer dans cette résidence de la rue P. Dizy-Montplaisir avant d’être arrêtés par les policiers.

Les deux individus, un homme et une femme âgés respectivement de 31 et 42 ans, devaient comparaître en visioconférence cette après-midi, sous des accusations d’introduction par effraction et vol de plus de 5000 $ ainsi qu’une accusation supplémentaire de possession de stupéfiants, pour l’homme.