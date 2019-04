Sur scène à Walt Disney World

Les rêves peuvent se réaliser. Antony Jomphe peut en témoigner. Le 15 avril, il s’envolera vers Orlando avec ses idoles de jeunesse – le groupe Suroît – pour jouer de la musique traditionnelle à Walt Disney World. Rien de moins.

Le jeune homme de 19 ans est fébrile. «Je ne peux pas demander mieux, témoigne-t-il, visiblement sur un nuage. C’était clair et net depuis mon jeune âge que je voulais faire de la musique et le tour du monde. Ça commence ici!»

Celui qui pratique la batterie depuis l’âge de 5 ans a le sourire fendu jusqu’aux oreilles. Il raconte avoir toujours été un fan de Suroît, un groupe originaire des Îles-de-la-Madeleine, où il a passé les sept ou huit premières années de sa vie avant de déménager à Nicolet.

«C’est une institution aux Îles, dit-il. En Europe, en Acadie et aux États-Unis aussi. J’allais les voir en spectacle avant même d’aller à l’école. Après, je leur demandais des autographes! J’ai même dit au batteur de l’époque que mon rêve serait de jouer un jour pour eux. Et là, ça se produit!»

Le groupe est entré en contact avec lui en février dernier. Son batteur actuel, en poste depuis quatre ans, ne pouvait pas l’accompagner pour ce contrat de deux mois à Walt Disney World. Connaissant Antony pour l’avoir côtoyé un peu à l’école, celui-ci a proposé sa candidature à ses collègues.

Une candidature solide, puisque le jeune homme ne fait pas de la batterie que pour le plaisir. Il étudie les percussions au Conservatoire de musique de Trois-Rivières et ne passe pas une journée (ou presque!) sans pratiquer quatre ou cinq heures. Et rien de mieux qu’un Madelinot de souche pour accompagner un groupe ayant les mêmes racines!

«On va jouer cinq fois par jour, cinq jours par semaine, au Epcot’s World Showcase, sur la scène du pavillon du Canada. Chacune des représentations quotidiennes, toutes différentes, durera de 20 à 25 minutes», indique Antony, qui trépigne déjà d’impatience de faire découvrir et apprécier la musique traditionnelle acadienne à des milliers de visiteurs.

Le jeune musicien pratique les pièces depuis le début du mois mars. Mardi dernier (2 avril), il rejoignait les quatre autres membres du groupe aux Îles-de-la-Madeleine pour peaufiner le tout et installer la chimie. «Ce sera la première fois que je joue avec eux», faisait-il remarquer à quelques jours du départ. Nerveux? «On a tous le même sang! Ça ne me stresse pas!»

Antony affirme embarquer dans l’aventure avec assurance. «Je vais essayer de bien faire ça pour qu’ils me réinvitent!, rigole-t-il. J’ai travaillé fort. Je suis prêt.»

Il est également conscient que ceux qui gèrent Suroît gèrent aussi d’autres groupes. Il souhaite attirer leur attention pour obtenir d’éventuels contrats.

«Dans le monde de la musique, au Québec, tout est interrelié. C’est comme une grosse autoroute. Tout le monde passe à la même place. J’entre maintenant dans cette autoroute et je veux y rester. Il ne faut pas que je prenne la mauvaise sortie!», illustre-t-il.

Du déjà vu… mais en mieux!

Ce sera la troisième fois qu’Antony mettra les pieds dans le merveilleux monde de Disney. Il se souvient d’y avoir été émerveillé chaque fois. Il se considère privilégié de pouvoir vivre et découvrir l’envers du décor.

Chose certaine, les prochaines semaines s’écouleront à une vitesse phénoménale. Antony entend profiter au maximum de l’expérience qui l’attend. «On aura de grosses journées et on ne fera pas de folie, mais on va quand même visiter durant nos congés. Je pourrai aussi jouer au touriste avec mes parents puisqu’ils vont venir me rejoindre pour cinq jours.»

À son retour, il poursuivra son perfectionnement au Conservatoire et ses études collégiales en musique, qu’il a mis sur pause durant une session pour vivre cette expérience au pays de Mickey.

Il espère que d’autres beaux contrats aboutissent dans sa cour par la suite. D’ici là, il continuera à s’investir à fond dans sa passion, le regard bien rivé sur son objectif ultime: devenir une vedette et faire le tour du monde. Pourquoi pas? Les rêves peuvent se réaliser…

Une passion née grâce au «catalogue Sears»!

Antony Jomphe avait quatre ans environ. À l’approche de Noël, l’éducatrice du service de garde qu’il fréquentait avait demandé aux enfants de découper dans le catalogue du magasin Sears ce qu’ils aimeraient avoir en cadeau.

«En feuilletant les pages aléatoirement, j’ai vu un petit gars qui jouait sur une batterie. Il avait l’air d’avoir pas mal de <@Ri>fun<@$p>! J’ai accroché. C’était ça que je voulais, même si je ne savais pas ce que c’était. J’en ai eu une, et on connaît la suite!»

«J’ai suivi mon premier cours avec Magella Cormier, aux Îles. Il m’a appris presque tout ce que je sais. Lorsque j’ai déménagé à Nicolet, j’ai continué avec Jacques Cloutier, un professeur de l’école secondaire Jean-Nicolet. Puis, je suis entré au Conservatoire avec Marc-André Lalonde, où j’ai intégré l’orchestre [symphonique] de Sébastien Lépine», conclut celui pour qui le rythme, sous toutes ses formes, n’a plus de secret.