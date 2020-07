Sur les traces des papetières… à vélo!

Allier culture et vélo : c’est l’expérience que tente le musée Boréalis jusqu’à la fin de l’été.

Du 22 juillet au 29 août, les cyclistes amateurs de patrimoine et de culture sont invités à se retrouver à l’extérieur du musée Boréalis les mercredis et samedis à 10h. Ils suivront un guide de Boréalis lors d’un tour guidé rempli d’histoire, sur les traces des papetières et des grands bâtisseurs du 20e siècle.

Le tour guidé est d’une durée d’environ 75 minutes.

Les participants doivent apporter leur vélo et leur casque pour prendre part à la visite.

L’activité est gratuite, mais il est nécessaire de réserver en appelant au 819 372-4633. Notons que l’activité est annulée en cas de pluie. (M.E.B.A.)