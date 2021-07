Sur les traces de l’incendie de 1908

Le grand incendie de 1908 est au cœur du tout nouveau parcours piétonnier historique qui s’ajoute au centre-ville de Trois-Rivières.

À partir du Flambeau, on suit le trajet de l’incendie à l’envers, soit de la fin de l’incendie lorsqu’il a été maîtrisé jusqu’à son point d’origine, à l’intersection des rues Badeaux et Saint-Georges. Au total, 24 pastilles présentant de petits faits inusités ponctuent le parcours d’environ 1,6 kilomètres.

Par exemple, on y apprend que le 29 juin 1908, le maire de Trois-Rivières aurait reçu une missive du roi d’Angleterre pour témoigner de son intérêt quant à l’effet dévastateur de l’incendie.

Un second volet est offert sur le parcours : une enquête numérique par le biais de codes QR que l’on peut scanner avec un téléphone intelligent.

«C’est un volet qui se veut plus familial, précise Samuel Bergeron, responsable de l’action culturelle et citoyenne à la diffusion Histoire et patrimoine chez Culture Trois-Rivières. On entre dans la peau d’un enquêteur au lendemain de l’incendie, le 23 juin 1908. On est chargé par un jeune enfant de retrouver le bijou de sa grand-mère. Il s’agit d’une expérience plus immersive qui entraîne le participant dans sept zones phares de l’incendie. Ces zones se retrouvent aussi dans le parcours statique avec les pastilles.»

Chaque code QR coïncide avec l’arrivée dans une zone. « Comme c’est une enquête, il y a des suspects. Pour trouver des témoins, des indices et interroger des suspects, il faut trouver des pastilles spéciales qui regroupent ces éléments», précise-t-il.

À chaque étape, on retrouve une fiche accompagnée d’une illustration ou d’une photo dans la plateforme virtuelle. L’ambiance sonore et le scénario audio ont été réalisés par Personare.

« C’est très immersif. On est vraiment plongé dans cette époque. Il est aussi question des corps de métier qu’il y avait, comme les charretiers et les pompiers. Le bruitage contribue aussi grandement à ce voyage dans le temps», soutient Samuel Bergeron.

Le parcours de l’enquête numérique se déroule sur une distance d’environ deux kilomètres à travers le centre-ville.