Sur la route des fromages… à l’aide d’une application

BÉCANCOUR. Le Conseil des industriels laitiers du Québec a lancé lundi un tout nouvel outil de promotion des fromages du Québec: l’application La route des fromages.

Il a fallu plus de six mois de travail pour mener à terme cette nouveauté, qui permettra aux gens de partir facilement à la découverte des fromageries du Québec et de leurs produits.

L’application, disponible sur téléphones et tablettes Apple et Android, vient en quelque sorte en relève de la Route des fromages fins lancée en 1999 et qui s’est éteinte il y a trois ans.

«[Cette route] avait été un franc succès avec plus de 100 000 cartes distribuées. Depuis 2017, le site web n’est plus en fonction. La technologie était dépassée et ne pouvait plus servir», se remémore Alain Chalifoux, président du conseil d’administration du Conseil des industriels laitiers du Québec.

Or, il a toujours été clair pour lui et son équipe qu’une Route des fromages était encore d’intérêt – et davantage encore avec les derniers événements. «Dans le contexte actuel de la pandémie, des milliers de Québécois redécouvriront notre belle province durant leurs vacances. C’est donc l’occasion idéale de soutenir l’économie québécoise et d’encourager nos producteurs de fromages locaux», ajoute-t-il.

La nouvelle application regroupe 120 fromageries artisanales, dont 60 fromageries avec des profils complets, selon les données fournies dans le communiqué de presse officiel. Les utilisateurs y trouveront plusieurs suggestions de routes utiles pour planifier des vacances gourmandes partout au Québec. Ils pourront également réaliser des recherches par produit, par région, par spécificité (ex. : bio, sans lactose, etc.), par type de lait, etc.

Une carte interactive leur permettra de visualiser les fromageries participant à La Route des fromages. Un consommateur pourra ainsi créer des trajets personnalisés. La technologie mettra aussi à profit la géolocalisation: les utilisateurs recevront des notifications pour les avertir qu’ils sont à proximité d’une fromagerie et en voir tous les détails. Ils pourront en outre recevoir une alerte si une activité en lien avec les fromageries a lieu dans la région où ils se trouvent.

Apport gouvernemental

Pour réaliser ce projet, le Conseil des industriels laitiers du Québec a pu compter sur un soutien financier de 50 000$ du gouvernement du Québec.

«L’application de La Route des fromages est le type de projet qui permettra de valoriser l’achat local et d’appuyer l’activité économique de nos régions. C’est aussi une belle façon de mettre en valeur la richesse de nos territoires», a souligné le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, au moment du lancement de l’application.

Les autres partenaires du projet sont Les Fromages d’ici, Fromageries Bel Canada, Banque Nationale, EBR et Toc Alimentaire.