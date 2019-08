Super production challenge: Au tour de Kurt Wittmer de s’amuser

Les voitures de Super production challenge, série mettant en vedette plusieurs types de véhicules différents, notamment des Honda Accord, Mazdaspeed, Toyota Echo, VW Jetta, BMW et Mini Cooper, étaient de retour en piste en milieu d’après-midi.

Kurt Wittmer s’est hissé en tête devant Yves Bédard et Éric Hochgeschurz, tandis que le vainqueur de la première course, Jacques Gravel, roulait 16e. Les Trifluviens Marc Héroux et Jimmy Brière roulaient en 4e et 8e position.

Wittmer n’a jamais été dans l’embarras, signant la victoire devant Bédard et Hochgeschurz.

Pour ce qui est des pilotes de la région, Brière (Trois-Rivières) a terminé au 6e échelon, Héroux (Trois-Rivières) 18e, Gabriel Lacombe (Trois-Rivières) 11e, Denis Rousseau (Trois-Rivières) 17e, Denis Blanchette (Bécancour) 8e et Mathieu Legris (Shawinigan) 20e.

La première épreuve avait lieu plus tôt ce matin : https://www.lhebdojournal.com/super-production-challenge-jacques-gravel-lemporte-un-trifluvien-termine-5e/. La troisième et dernière course de la série sera quant à elle présentée dimanche, dès 9h05.