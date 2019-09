Subaru Forester 2019 vs Volkswagen Tiguan 2019

Il semble inévitable que ce soit par les utilitaires que se fera la conquête de l’Amérique. Et comme les Américains aiment encore et toujours faire dans la démesure, les véhicules de nouvelles générations semblent tous succombes à un excès d’embonpoint. Vous avez d’un côté Subaru qui nous offre pour 2019 un nouveau modèle de son Forester qui devient le plus spacieux de son histoire, grâce à un empattement allongé de 30 mm et à la nouvelle plate-forme, qui a permis à Subaru de concevoir la construction d’une ouverture de chargement plus grande. Un hayon électrique est offert option et toutes les portières de la voiture peuvent verrouillées avec un seul bouton.

De l’autre côté, vous avez le groupe Volkswagen qui continue sa stratégie de conquête des États-Unis, un utilitaire à la fois. Après des années de stagnation et un peu de retard en raison d’un certain scandale impliquant des moteurs Diesel, Volks a présenté l’an dernier l’arrivée du nouveau Tiguan. Il est spécialement conçu pour les Ricains et offre une troisième rangée optionnelle afin de tenter de réveiller un intérêt pour ce modèle qui n’a jamais connu de succès chez nos voisins du sud. Il existe toujours pour l’Europe une version plus courte qui n’a pas traversé l’Atlantique. Sachez toutefois que cette 3e rangée est pour une utilisation de dernier recours. Il faut aller dans un modèle intermédiaire pour profiter d’une 3e rangée utilisable.

Subaru Forester

L’apparition de cette boîte carrée un peu décalée remonte à 1998. La plus récente génération remontait à 2014. Au cours des cinq dernières années la concurrence s’est non seulement fait plus menaçante, mais le nombre de modèles ne cessent d’augmenter. Subaru se met donc au diapason avec une carrosserie plus grande et une nouvelle technologie en matière de sécurité. Cette technologie s’appelle DriverFocus, qui utilise un logiciel de reconnaissance faciale pour surveiller la fatigue et les distractions du conducteur, puis fonctionne avec la suite de sécurité active EyeSight afin de réduire les risques d’accident. Parmi les autres nouveautés liées à la sécurité, citons les phares à DEL de série sur tous les modèles.

Un nouvel intérieur offre un choix d’écrans tactiles de 6,5 ou 8,0 pouces, des sièges avant conçus pour un meilleur confort pour les longs trajets, une deuxième rangée plus spacieuse et un seuil de porte arrière plus large et plus facile à utiliser.

Sous le style évolutif de la voiture, on retrouve une nouvelle version du moteur quatre cylindres à plat de 2,5 litres de Subaru avec 182 chevaux et un couple de 176 lb-pi, augmentant respectivement les chiffres de 12 chevaux et 2 lb-pi de couple face à l’ancien moteur de base. La seule transmission est une CVT qui peut être mise en option avec un mode manuel simulant une boîte à sept rapports. Ceux qui aiment la performance apprendront avec regret que le moteur turbo des défunts modèles XT a été retiré de la route et rien ne laisse entendre qu’il sera de retour bientôt.

Reconnu pour l’efficacité de sa traction intégrale Subaru offre dans le Forester le système de gestion de terrain X-mode qui permet au conducteur d’adapter les performances de la voiture à la neige et à la boue. Les modèles de base ont droit à une version plus rudimentaire du même système qui optimise la traction sur les surfaces glissantes et les pentes abruptes. La configuration 4RM «symétrique» bénéficie également de la vectorisation de couple de série qui en plus de faire voyager la puissance de l’essieu avant à l’essieu arrière partage aussi cette puissance de gauche à droite pour une tenue de route optimale. Subaru mise donc sur un de ses atouts pour faire la conquête d’un marché plus large.

Volkswagen Tiguan

Le premier Tiguan est arrivé en 2009 et il aura fallu presque 10 ans d’attente avant de voir une refonte majeure du modèle l’an dernier. Comme tous les récents modèles de la famille Volkswagen, le modèle est refait à l’image des automobilistes américains. Nous avons vu tour à tous des modèles comme la Jetta, la Passat et le Tiguan perdre leur caractère européen pour adapter une ligne plus américaine au grand dam de bien des gens. Il semble toutefois que cette approche connaît un certain succès aux États-Unis.

Les Volks ont maintenant tous un air insipide et le Tiguan ne fait pas exception. Il est devenu beaucoup plus grand et beaucoup plus nord-américain (snif) – incluant même une troisième rangée facultative afin de tenter de réveiller un intérêt pour ce modèle qui n’a jamais connu de succès chez nos voisins du sud.

Pour 2019, les changements sont mineurs suite à la présentation d’un tout nouveau modèle l’an dernier. Volkswagen a ajouté des insertions en tissu à la porte arrière de la version de base Trendline et en similicuir pour le modèle Comfortline et Highline. Vous avez aussi droit de série aux applications Apple Carplay et Androïd auto. Le tableau de bord numérique emprunté à son cousin Audi arrive dans la liste des options. La version de base Trenline est offerte avec roues de 17 pouces, des sièges avant à six réglages manuels, des phares automatiques, des feux de route à D.E.L. et la technologie arrêt/démarrage. Un groupe commodité est proposé en option et comprend des vitres teintées, des sièges avant chauffants et un cache-bagages, le système d’infodivertissement à écran tactile de 8,0 pouces.

Le modèle Comfortline ajoute huit réglages électriques au siège du conducteur, des accents chromés, une climatisation à deux zones, un accès sans clé avec démarrage par bouton-poussoir, des sièges en similicuir et un écran tactile de 8,0 pouces. Une mise à niveau du système d’infodivertissement pour ajouter la navigation et trois ports USB sont optionnels, tout comme un toit ouvrant électrique. Enfin, le Highline propose des roues de 18 pouces, le système de navigation, un volant chauffant, le système audio Fender, des phares à DEL adaptatifs et un cockpit numérique. Le régulateur de vitesse adaptatif avec caméra à 360 degrés et assistance de maintien de la voie est optionnel, de même qu’un ensemble R-Line avec roues de 19 pouces avec garniture et insigne spéciaux.

Sous le capot, le choix est simple. Comme chez le Forester, un seul moteur dans ce cas-ci un 4 cylindres turbo de 184 chevaux et 221 lb-pi de couple. Ce moteur est jumelé à une transmission automatique à huit rapports. La version de base Trendline est offerte avec traction avant ou rouage intégral alors que les modèles Comfortline et Highline arrivent en modèle 4 roues motrices seulement.

Avantage Subaru

Cette plus récente version du Forester a gagné quelques points sur la route. Sans être réellement amusante à conduire, la nouvelle plateforme plus rigide et une utilisation intelligente de la boîte CVT rendent la conduite plus dynamique que le Tiguan. Nous nous ennuyons du moteur turbo, mais ce moteur fait le travail. Il faut aussi saluer la traction intégrale qui garde le haut du pavé dans cette catégorie. Subaru offre aussi l’avantage dans le confort des sièges, la tenue de route, une garde au sol plus élevé et la sécurité active.

Avantage Tiguan

Les amateurs de technologies seront mieux servis par le Tiguan spécialement avec le cockpit virtuel et la suite d’aides à la conduite plus exhaustive que celle offertes par Subaru. Vous avez droit à un régulateur de vitesse adaptatif, une assistance au maintien de la voie, un avertisseur de collision frontale, une caméra pratique à vol d’oiseau pour le stationnement, ainsi que des feux de route automatiques.

Similitudes

Les deux modèles offrent dans leurs versions 4 roues motrices un véhicule sécuritaire et rassurant à conduite 12 mois par année. Les prix et la consommation de carburant sont assez proches tout comme l’espace habitable et le rangement.

Verdict

Notre choix va vers le Forester pour des raisons pratiques. Il offre une meilleure position de conduite, des sièges plus confortables, surtout à l’arrière et une conduite plus inspirée sans oublier de meilleurs chiffres de consommation de carburant. La transmission à huit rapports du Tiguan est paresseuse et réduit de moitié le plaisir de conduire sans aider de manière significative la consommation. Dommage, car les produits Volkswagen sont habituellement reconnus pour le plaisir de conduire, mais le Tiguan a échoué avec cette version. Notons aussi en terminant que le rouage intégral d’une redoutable efficacité et sa garde au sol plus élevée font du Forester un véhicule taillé sur mesure pour nos hivers.

Subaru Forester

Nous avons aimé

Traction intégrale

Position de conduite

Sièges confortables

Système eye-sight

Nous avons moins aimé

Système d’infodivertissement à parfaire une boîte à huit vitesses ferait du meilleur travail

On s’ennui du moteur turbo

Volkswagen Tiguan

Nous avons aimé

Espace disponible

Le cockpit virtuel

Finition de qualité

Nous avons moins aimé

Sièges arrière inconfortables

Boîte automatique paresseuse

Plaisir de conduire en baisse

Fiches techniques

Subaru Forester Volkswagen Tiguan

Transmission CVT Automatique à 8 vitesses

Rouage 4RM 2 ou 4 roues motrices

Consommation (ville) 9,2 l / 100 km 10,6,1 l / 100 km

Consommation (route) 7,4 l / 100 km 8,7 l / 100 km

Rouage 4RM

Consommation (ville) 11,3 l / 100 km

Consommation (route) 8,8 l / 100 km

Réservoir de carburant 63 litres 58 litres ( 2RM) 60 L 4RM

Moteur

Type Essence Essence

Puissance 182 ch 184 ch

Couple 176 lb-pi 216 lb-pi

Cylindres 4 cylindres 4 cylindres

Cylindrée 2,5 litres 1.8 litre turbo

Capacités

Espace cargo 1003 L ( 2155) 1064 L (2081)

Capacité de remorquage 680 kg 680 kg (V6)

Extérieure

Longueur 4625 mm 4701 mm

Largeur 2052 mm 1839 mm

Hauteur 1730 mm 1684 mm

Empattement 2670 mm 2790 mm

Garantie 3 ans / 60 000 km 4 ans / 80 000 km

Prix 29 835 $ à 41 335 $ 29 225 $ à 41 535 $

