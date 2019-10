STTR: un arrêt au Centre Les Rivières dès le 5 janvier

C’est officiel: un arrêt sera ajouté au centre commercial Les Rivières à compter du 5 janvier prochain, via un lien direct avec le terminus de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Il s’agissait d’une demande souvent répétée par les usagers de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) depuis la mise en place du nouveau réseau de transport en juillet dernier. Cette demande se concrétisera donc par le biais de la ligne 16. Cette ligne passe toutes les heures. Le trajet sera modifié de sorte que l’autobus de la STTR passera par le District 55, le Centre Les Rivières et l’UQTR et fera le chemin en sens inverse sur le trajet de retour, de sorte que le passage aux Rivières se fera aux 30 minutes.

«C’est sur cette ligne que c’était moins compliqué à réaliser et où l’impact est le moindre. Je pense que la façon dont on le fait est une bonne idée. On souhaitait que ce soit fait le plus rapidement possible. On a aussi évalué si c’était possible de le mettre en place avant les Fêtes, mais avec les effectifs qu’on a, on n’y arrive pas», explique Luc Tremblay, président de la STTR.

La STTR négocie encore avec le Centre Les Rivières pour déterminer le lieu précis de cet arrêt. Cependant, la STTR garantit que ce sera sur les terrains du centre commercial.

À elle seule, la modification de la ligne 16 entraîne des coûts supplémentaires d’environ 100 000$. M. Tremblay assure que la STTR est toujours dans son budget malgré tout.

Par ailleurs, la ligne 9, à Pointe-du-Lac, cessera de passer par la petite rue Orée-des-bois. Le nouvel itinéraire ajoutera une desserte sur la rue Grande-Allée et sur le chemin de la Pointe-du-Lac. Cette modification a été apportée en raison de l’inquiétude de plusieurs citoyens de la rue sur laquelle les autobus circulaient toutes les 15 minutes, considérant qu’on y retrouve beaucoup de jeunes enfants.

Une autre modification entrera bientôt en vigueur du côté du bas du Cap, tandis que la ligne 2, qui passe notamment par les rues Saint-Laurent, Toupin, Notre-Dame Est et Saint-Maurice, circulera sur le boul. Sainte-Madeleine sur le trajet du retour, plutôt que de repasser sur la rue Toupin.

Les correspondances de soir et de fins de semaine subiront aussi des changements au cours des prochaines semaines.

«On aurait aimé pouvoir tout réaliser pour le 5 janvier, mais c’est difficile. Néanmoins, ces changements seront mis en place à court terme», note M. Tremblay.

C’est un mélange entre le nombre de requêtes demandant ces modifications et leur faisabilité rapide qui a motivé la décision d’apporter ces correctifs . «Peut-être qu’on a eu des demandes plus nombreuses pour un autre trajet, mais qu’elles n’étaient pas réalisables à court terme. On veut faire des changements significatifs dès qu’on en est capable. On les regroupe, aussi, avant de procéder aux changements», précise-t-il.

Dès qu’ils seront en vigueur, ces changements seront précisés sur les cartes du réseau intégrées sur le site Internet de la STTR et sur les différentes plateformes (Google Maps et Transit App).

Création d’un comité

La STTR créera prochainement un comité permanent dans le but de formuler des recommandations pour améliorer l’expérience des usagers du réseau de la STTR.

«On continuera d’écouter le comité citoyen qui s’est formé, mais le nôtre sera plus formel, avec des normes et plusieurs représentativités des citoyens, pas que la clientèle vulnérable, poursuit Luc Tremblay. On veut que ça représente l’ensemble des usagers. La clientèle âgée n’a pas les mêmes préoccupations que les étudiants ou les travailleurs. On souhaite le mettre en place à court terme.»

La composition du futur comité n’a pas encore été déterminée ni le processus de sélection des membres. Pour l’instant, le meilleur moyen de faire part d’un commentaire ou d’une recommandation est de contacter le système de requêtes de la Société de transport de Trois-Rivières. Une assemblée publique a également lieu tous les mois.

Les plaintes diminuent

Après avoir connu un sommet en juillet dernier, le nombre de requêtes acheminées par Internet à la STTR a commencé à diminuer.

En juin, 82 individus avaient formulé 87 plaintes. Ce nombre a grimpé à 474 plaintes émises par 367 personnes en juillet. En août, on a recensé 286 plaintes faites par 229 individus, alors qu’en septembre, 29 personnes ont fait parvenir 31 plaintes. Ce mois-ci, 56 plaintes ont été enregistrées par 49 personnes.

«Bon nombre de ces requêtes sont à l’origine des changements que nous ferons au réseau au cours des prochaines semaines. L’évolution de celui-ci n’en est pas moins terminée puisque la STTR est toujours à l’écoute de sa clientèle afin de voir les possibilités d’amélioration», conclut le directeur général de la STTR, Guy De Montigny.

L’achalandage dans les autobus n’a que très légèrement varié depuis la mise en fonction du nouveau réseau, en dépit des nombreuses critiques formulées à son endroit. On parle d’une diminution d’un peu moins de 1% de l’achalandage depuis juillet.

Pour en savoir plus sur les changements apportés, les usagers sont invités à contacter le service à la clientèle de la STTR au 819 373-4533.