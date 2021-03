STTR: les temps de passage affichés sur Google Maps en temps réel

Les temps de passage des autobus de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) sont maintenant disponibles en temps réel sur Google Maps.

Au moment de planifier leurs déplacements, les usagers sauront donc précisément si l’autobus est à l’heure ou si un retard est à prévoir. De plus, si la recherche est effectuée sur l’application mobile, la position exacte des autobus sera affichée sur la carte.

Ces fonctionnalités étaient déjà disponibles sur l’application Transit, mais une part importante des usagers utilisent Google pour connaître les horaires et ceux-ci seront donc mieux informés.

Cela signifie également que les temps réels pourront dorénavant être consultés sur les ordinateurs et sur les tablettes électroniques, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

« L’information voyageur est l’une des clés pour augmenter la satisfaction des usagers du transport en commun. Ceux-ci ne souhaitent plus seulement consulter les temps de passage théoriques : ils veulent connaître les temps de passage réels et être informés rapidement de toute perturbation qui pourrait altérer leur expérience. Ce besoin sera désormais comblé en planifiant ses déplacements sur l’application Transit et Google Maps ou encore en consultant nos panneaux à messages variables installés dans nos terminus », explique Charles-Hugo Normand, directeur des communications et des partenariats à la Société de transport de Trois-Rivières.