STTR : l’entente avec les écoles privées renouvelée pour deux ans

La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) et les écoles privées que sont le Collège Marie-de-l’Incarnation, l’Institut secondaire Keranna et le Séminaire St-Joseph ont renouvelé leur entente pour le transport intégré des élèves qui fréquentent ces institutions pour les deux prochaines années.

La nouvelle entente s’échelonne jusqu’en 2022 et consolide la volonté des écoles privées d’offrir une solution de transport fiable, écologique et sécuritaire aux élèves du secondaire sur le territoire de la Ville.

Cette entente est également favorable à la STTR puisqu’elle cadre avec sa mission d’être un leader de la mobilité urbaine intégrée à Trois-Rivières.

« Nous sommes heureux de participer à l’éducation écoresponsable, et ce, le plus tôt possible chez les jeunes de 1re secondaire en leur permettant de s’initier au transport urbain. De plus, puisque nos jeunes sont très engagés dans les activités parascolaires, ce type de transport permet une belle flexibilité dans la gestion de leur horaire quotidien, voire même un peu de répit de voyagement pour leurs parents», ajoute Julie L’Heureux, porte-parole des écoles privées de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Rappel des consignes pour se déplacer en transport collectif