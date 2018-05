La STTR dévoile sa carte à puce et une application en temps réel

NOUVEAUTÉ. La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) a annoncé plusieurs nouveaux outils technologiques ayant pour but de faciliter le déplacement des usagers. Outre des changements majeurs à l’application mobile Transit et l’arrivée de la carte à puce CITÉ, on y retrouve les informations de trajet par texto, des panneaux dynamiques à certains arrêts et une refonte complète du site internet.

Dans un premier temps, la carte à puce CITÉ est maintenant disponible et pourra être validée dès demain à bord des autobus trifluviens.

«On peut dire mission accomplie pour ce projet lancé en 2013. La carte à puce CITÉ devient votre porte-monnaie électronique (PME) pouvant contenir entre 10$ et 110$. Pour les détenteurs de la carte, ça signifie qu’ils n’ont plus besoin de petit change ou du montant exact. Et ils peuvent la recharger au besoin», explique Caroline Cinq-Mars, directrice aux services administratifs et trésorière à la STTR.

«Elle est offerte gratuitement dans tous les dépositaires en achetant un titre mensuel (dès juin) ou un PME de 10$. Pour les titres jeunesse et troisième âge, il faudra prendre une photo à des fins d’identification, soit dans les Jean Coutu de la rue Royale ou de la rue Barkoff, ou encore à la STTR.»

La carte à puce a une durée de vie de dix ans et si elle est enregistrée, vous pourrez en tout temps récupérer son contenu si la carte est perdue, volée ou brisée. N’ayez crainte, la bonne vieille méthode de paiement avec monnaie exacte et le coupon valide pour un passage demeurent en circulation.

Procurez-vous ladite carte d’ici le 1er octobre, car jusqu’à cette date, la STTR l’offre gratuitement. Les titres mensuels cartonnés devraient également être retirés à cette date.

Application Transit

Depuis tout près de trois ans, les utilisateurs de l’application Transit s’informaient et se déplaçaient selon un horaire planifié. Mais à partir d’aujourd’hui, grâce à de nombreux algorithmes, l’application peut prédire le passage des autobus en temps réel.

«L’application Transit permet maintenant de tous savoir en temps réel. D’abord, un GPS permet de vous situer et de voir les trajets qui sont offerts près de vous. Sur le trajet choisi, il est possible de glisser de gauche à droite, selon la direction désirée. Vous pouvez donc voir l’heure d’arrivée de l’autobus en temps réel», confie Catherine Pellerin, responsable des communications à la STTR.

«Si vous cliquez sur la première icône à partir de gauche, ça vous amène au trajet détaillé et vous voyez même où est rendu votre autobus.»

Il est possible de télécharger gratuitement l’application sur Apple Store et Google Play.

Informations par SMS et panneaux dynamiques

La STTR a également mis en place un tout nouveau système de messagerie texte. L’utilisateur n’a qu’à composer le 819-373-4533 avant d’entrer le numéro de la ligne, suivi d’un espace, ainsi que le numéro d’arrêt (exemple 2 497). L’horaire des trois prochains passages lui sera alors transmis instantanément.

De plus, des panneaux dynamiques annonçant l’arrivée éminente des autobus en temps réel seront installés au cours des prochaines années. Pour le moment, deux panneaux intelligents ont été installés tout près de l’Université du Québec à Trois-Rivières, et deux autres aux abords du Cégep de Trois-Rivières.

Le site internet http://sttr.qc.ca/, qui datait de 2008, a également été rafraîchi afin qu’il puisse s’adapter aux nouvelles habitudes de navigation et aux nouveaux standards d’ergonomie tels que les tablettes, ordinateurs et téléphones intelligents.

Le planificateur d’itinéraires, qui se veut l’outil idéal pour planifier vos déplacements, occupe une importante place sur l’ensemble des pages du site.