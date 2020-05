STTR : des cloisons transparentes pour protéger les chauffeurs

La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) installera de nouvelles cloisons en polycarbonate transparent à bord de ses autobus pour protéger les chauffeurs. Ainsi, l’embarquement par la porte avant de l’autobus reprendra de façon graduelle sur l’ensemble du réseau, suivant le rythme de l’installation des cloisons.

En attendant que tous ses autobus soient munis d’une cloison, la STTR rappelle qu’il est important de suivre les indications affichées sur les portes d’accès des autobus. Le retour de l’embarquement par la porte avant signifie que les usagers devront valider leur titre de transport au moment de monter à bord.

La STTR incite les usagers à adopter un comportement responsable lors de leurs déplacements et à conserver une distance suffisante entre eux à l’intérieur des autobus, des abribus et des terminus. Ceux-ci doivent également procéder à l’embarquement par la porte avant et au débarquement par la porte arrière de l’autobus (si possible).

Pour le moment, l’horaire du samedi est en vigueur tous les jours de la semaine (à l’exception du dimanche) mais cela pourrait changer advenant une hausse de l’achalandage.