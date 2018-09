Steven Roy Cullen aurait un bureau à Sainte-Thècle

Crédit photo : Audrey Leblanc

CAMPAGNE ÉLECTORALE. C’est au café Aux Cinq Sœurs dans la municipalité de Sainte-Thècle que le candidat pour Québec solidaire (QS) dans Champlain, Steven Roy Cullen, a choisi de tenir une conférence de presse pour ce dernier droit de la campagne électorale provinciale en annonçant des mesures pour une meilleure démocratie participative dans le comté.

Tout d’abord, le candidat de QS soutient qu’un député doit être accessible pour favoriser la participation citoyenne. «La localisation de ses bureaux doit être réfléchie pour assurer une proximité avec les gens de Champlain», selon M. Roy Cullen.

À l’heure actuelle, le député sortant dispose d’un bureau principal au Cap‑de‑la‑Madeleine et d’un bureau secondaire à Sainte-Geneviève-de-Batiscan.

Avec la reconfiguration des limites de la circonscription de Champlain, plusieurs municipalités de la MRC de Mékinac se sont ajoutées à l’entité remodelée. «Advenant mon élection lundi prochain, je compte ouvrir un troisième bureau à Sainte-Thècle. Le choix s’est arrêté sur cette municipalité parce qu’elle est géographiquement bien située, elle accueille plusieurs organismes de Mékinac et qu’elle vit un développement économique effervescent.»

Le candidat a également souligné son intention d’organiser des cafés-rencontres mensuels itinérants pour aller rencontrer la population et faire part des travaux parlementaire. «C’est un moyen simple et convivial pour garder les voies de communication ouvertes entre le député et les citoyens et citoyennes», a-t-il indiqué.

Budget participatif

Le candidat de QS s’est aussi engagé à verser 40% de son budget discrétionnaire de député qui est d’environ 100 000$ pour la communauté sous la forme d’un budget participatif afin que les citoyens puissent proposer leurs projets, au même titre que Gabriel Nadeau-Dubois le fait dans le comté de Gouin.

«Chaque année, les organismes ou des groupes de citoyens de la circonscription de Champlain pourront déposer des projets porteurs pour la communauté et c’est cette dernière qui aura le loisir de voter pour le ou les projets désirés. Ça ressemble à ce qui se fait du côté de la Ville de Nicolet actuellement», a fait valoir M. Roy Cullen.

Pour lui, il sera toutefois important de diviser le comté en territoire. Ainsi, les gens de Mékinac pourront choisir le projet qui touchera Mékinac, au même titre que les gens de Des Chenaux pourront choisir le projet qui les touche.

«La démocratie participative fait partie de l’ADN de Québec solidaire. D’ailleurs, les attaques incessantes des derniers jours ont eu pour effet de mettre en lumière nos processus démocratiques internes. Nous sommes fiers d’avoir deux porte-parole pour représenter la voix des membres auprès du peuple québécois», a conclu M. Roy Cullen.