Steven Roy Cullen à vélo dans la circonscription

Crédit photo : Photo courtoisie

POLITIQUE. Jusqu’au déclenchement officiel des élections provinciales, le candidat de Québec solidaire dans Champlain, Steven Roy Cullen, part à la rencontre des citoyens à vélo.

Cette initiative s’est amorcée avec une randonnée d’une vingtaine de kilomètres de St-Stanislas à St Maurice, en passant par St-Narcisse, ainsi que du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap jusqu’à Champlain, puis Batiscan.

Le 4 août, le candidat sillonnera le secteur de Ste-Thècle et de Saint-Tite pour une randonnée de 16 km. Le11 août, la tournée parcourra 10 km du Quai de Batiscan vers Sainte-Anne-de-la-Pérade pour participer aux Fêtes Champêtres de la municipalité.

«J’invite toutes les citoyennes et tous les citoyens de Champlain à prendre part à notre Tournée qui permet de découvrir les plus beaux endroits de la circonscription et de discuter de façon conviviale de politique et surtout d’échanger sur les préoccupations des électeurs. Notre initiative se veut familiale et accessible à tous avec une vitesse moyenne de 20 km/h et plusieurs arrêts prévus pour profiter des attraits des municipalités où nous passons», souligne M. Roy Cullen par voie de communiqué.