Steve Rivest : l’artificier qui illuminera le ciel de Pointe-du-Lac

L’artificier Steve Rivest offrira, ce samedi 9 octobre, un spectacle de feux d’artifice dans le secteur Pointe-du-Lac. Lui-même résident du coin, il a décidé d’organiser gratuitement cette activité, qui débutera à 20h30.

Il lui a fallu environ un mois pour tout orchestrer. « J’avais accumulé beaucoup de matériel, suffisamment pour faire quatre soirées de feux d’artifice. Pour des questions de sécurité, je ne pouvais pas tout faire exploser en une seule soirée. »

De là lui est venue l’idée de faire un gros spectacle et d’en faire profiter les résidents du secteur. Lui et son ami Sébastien Dontigny ont approché le conseiller municipal François Bélisle afin d’utiliser les infrastructures de la ville.

« Il nous a aidés à trouver un endroit et le projet a rapidement pris de l’ampleur, constate M. Rivest. En voyant ça, notre fournisseur, Distribution Aubaine CS à Joliette, a décidé de doubler la mise. Le propriétaire, Marcel, sera d’ailleurs sur place avec nous samedi. »

La préparation d’un événement comme celui-là nécessite environ 80 heures de travail, incluant le transport des feux et l’installation le jour du spectacle. « Normalement, on arrive vers midi pour commencer à tout installer et être prêt en soirée », précise M. Rivest.

« Pour ce qui est de la durée du spectacle, tout dépend de la vitesse à laquelle on fait exploser les feux et de la quantité qu’on a, mais, dans ce cas-ci, on parle d’un spectacle d’environ 20 minutes, ajoute l’artificier. À 20h15, les gens vont entendre comme un coup de canon pour les avertir que ça va bientôt commencer. On va entendre deux autres coups à 20h20 et trois autres à 20h25. »

Pour éviter les rassemblements, il lui est impossible de dire à quel endroit lui et son équipe seront installés. « Plusieurs personnes vont les voir de chez elles, assure-t-il. C’est certain que ça dépend où les gens sont situés, mais en général, oui. À date, la météo est de notre bord. Il n’annonce pas de pluie ni de grosses rafales de vent. »

De hobby à passion

Ce qui était au départ un hobby est devenu une passion au fil du temps. « Je fais des feux d’artifice à la maison depuis plus de 15 ans, raconte M. Rivest. J’ai commencé avec des boîtes achetées au dépanneur. Je suis passé de ça à des caisses commandées en ligne, puis à du matériel professionnel. Un moment donné, j’ai rencontré un homme qui a une compagnie professionnelle dans le domaine. À partir de là, j’ai entrepris les démarches pour obtenir mes cartes d’artificier. »

Son ami Sébastien Dontigny et lui sillonnent les routes du Québec depuis quelques années pour offrir des spectacles lors des festivals et événements. « On en fait pour Marcel à quelques reprises dans l’été, indique Steve Rivest. On fait ça de fin de semaine, ce n’est pas notre emploi. On fait ça ensemble la plupart du temps. C’est un trip de gars. »

« On a eu une belle saison cet été, renchérit-il. On a fait plusieurs feux. On est allé dans Lanaudière, à Saint-Michel-des-Saints, au Rodéo La Guadeloupe. On se promène partout au Québec. On fait ça pour le fun. On ne se fait pas payer en argent, on se fait payer en feux d’artifice. Cette année, on en avait accumulé assez pour faire un gros spectacle à Pointe-du-Lac. »

Au-delà de l’explosion, ce qu’il aime dans son travail d’artificier, c’est de réfléchir à la formule utilisée et aux arrangements à faire dans le but d’offrir chaque fois un meilleur spectacle. « On veut faire quelque chose de beau. On aime ça et les gens sont contents. C’est toujours de belles rencontres et de beaux moments », conclut-il.