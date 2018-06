Steve Bégin nommé entraîneur adjoint des Voltigeurs

Crédit photo : Photo Archives

LHJMQ. Le Club de hockey les Voltigeurs de Drummondville et son directeur-gérant, Monsieur Stéphane Desroches, sont fiers d’annoncer la nomination de Monsieur Steve Bégin à titre d’entraîneurs adjoints. Monsieur Bégin a paraphé une entente de deux saisons avec les Voltigeurs et entre en fonction immédiatement. L’ancien hockeyeur professionnel assistera l’entraîneur-chef Steve Hartley et complétera ainsi l’équipe du personnel hockey.

«Je suis très heureux de pouvoir profiter de l’expérience d’un tel gars. Steve a passé sa carrière à démontrer beaucoup de détermination et de courage, et c’est ce genre de valeur qu’on veut inculquer à nos jeunes. C’est une personne dynamique qui cadre à merveille dans notre organisation», s’est exprimé monsieur Stéphane Desroches, directeur-gérant de la formation drummondvilloise.

Steve Bégin, natif de Trois-Rivières, aura 40 ans ce vendredi. Reconnu surtout pour sa carrière de hockeyeur professionnel avec les Canadiens de Montréal durant 5 saisons, Steve a connu une longue carrière professionnelle de 13 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH). L’ancien ailier gauche dont la carrière fut marquée par l’assiduité et l’effort a été repêché en deuxième ronde, 40e au total, par les Flames de Calgary lors de l’encan de la LNH en 1996. C’est d’ailleurs avec les Flames qu’il aura ses premiers contacts avec un certain Denis Gauthier. Il a entamé sa carrière professionnelle en 1997-98 avant d’être échangé aux Canadiens de Montréal en 2003-2004. Steve Bégin aura aussi porté les couleurs des Stars de Dallas, des Bruins de Boston et des Predators de Nashville.

Auparavant, Steve a évolué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) durant 3 saisons pour les Foreurs de Val D’Or où il a remporté la Coupe du Président en 1998. Depuis sa retraite de la LNH, Steve a joint l’équipe d’entraîneurs des Foreurs de Val D’Or en 2014 afin de les aider à remporter ce même trophée. Dans les dernières années, il a aussi agi à titre de panelliste à RDS.

«Je suis très heureux ! C’est avec bonheur que je me joins aux Voltigeurs de Drummondville et à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. J’ai déjà très hâte de relever ce nouveau défi professionnel», a mentionné monsieur Bégin.

L’entraîneur-chef des Voltigeurs, Monsieur Steve Hartley, se réjouit de l’embauche de Steve Bégin. «Son expérience et son vécu en tant que joueur aidera l’ensemble de nos joueurs. Il possède des ressources exceptionnelles pour nos joueurs. Il a emprunté le même chemin qu’eux, ce qui lui permettra de guider nos athlètes, car il sait ce qu’ils devront faire afin de vivre le même rêve que lui. Steve est une personne de caractère et je suis très content de le compter parmi nous», a déclaré Steve Hartley.

Avec l’embauche de Steve Bégin, l’équipe du personnel hockey est maintenant complétée. La saison régulière se mettra en branle le 21 septembre prochain alors que le camp d’entraînement débutera plus tôt, soit le 15 août. Les joueurs des Voltigeurs pourront faire connaissance avec leur nouvel entraîneur adjoint dès demain lors de la Classique de golf des Voltigeurs à Drummondville.

( Sources : Lhjmq.qc.ca http://voltigeurs.ca/ )