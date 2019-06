Steve Bégin démissionne : «Ça va me manquer»

Journal L’Express

L’aventure du Trifluvien Steve Bégin derrière le banc des Voltigeurs n’aura duré qu’une seule saison.

L’organisation drummondvilloise a annoncé vendredi que Bégin délaissait ses fonctions d’entraîneur-adjoint pour des raisons à la fois personnelles et professionnelles. Celui qui réside à Candiac souhaite se concentrer sur sa famille ainsi que sa compagnie de construction en génie civil située à Trois-Rivières.

«Le côté business a beaucoup pesé dans la balance, a expliqué Steve Bégin. Notre compagnie a pris beaucoup d’ampleur au fil des ans. Ça nous demande beaucoup de temps et d’énergie. Mon partenaire d’affaires m’a demandé de m’impliquer un peu plus. C’était difficile de concilier la compagnie, le hockey, le voyagement et la famille. J’ai tout fait pour continuer, mais c’était la bonne décision à prendre.»

