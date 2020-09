Stationnement: vers une tarification progressive au centre-ville

Engagée dans une réflexion au sujet du stationnement au centre-ville depuis près d’un an, la Ville de Trois-Rivières souhaite mettre en place une tarification progressive aux espaces de stationnement régis par un horodateur.

Concrètement, cette tarification prévoit une baisse de tarif pour la première heure, mais une augmentation pour les heures suivantes. Par exemple, les frais passeront de 1,50$ à 1$ pour la première heure de stationnement, puis passeront à 2$ pour la deuxième heure et à 3$ pour les heures suivantes.

Toutefois, en périphérie du cœur du centre-ville, là où l’on retrouve les parcomètres, le tarif horaire sera diminué à 1$ pour toute la durée du stationnement, ce qui représente une réduction de 33%.

Cette initiative permettra de favoriser le roulement des véhicules au cœur du centre-ville et d’inciter le stationnement de longue durée en périphérie, estime le comité formé par la Ville et des représentants de Trois-Rivières Centre.

«La tarification dynamique va favoriser l’achalandage commercial, soutient Gena Déziel, directrice générale de Trois-Rivières Centre. Plusieurs travailleurs ont bénéficié du stationnement gratuit depuis le mois d’avril, notamment pour se stationner plus près de leur lieu de travail. Il y avait aussi moins de roulement dans les espaces de stationnement. Par exemple, un commerçant me disait que sa clientèle trouve ça plus difficile de venir au commerce depuis la gratuité, car il y a peu d’emplacements disponibles près du commerce. L’idée est de trouver un équilibre entre les commerçants, les travailleurs et les gens qui se déplacent au centre-ville.»

«Les parcomètres situés en périphérie sont moins utilisés, poursuit Denis Roy, conseiller municipal du district Marie-de-l’Incarnation. Roulons Vert a été mandaté pour faire une étude sur le cœur de la ville et ses axes principaux. On s’est aperçu que la problématique en était une de roulement des places de stationnement plutôt que de tarification. On a fait nos lectures là-dessus et on s’est documenté sur les meilleures pratiques. Il est prouvé que le fait de favoriser le roulement au cœur de la ville impacte positivement la performance commerciale des commerces et restaurants.»

Dans le Plan de transport et de mobilité de la Ville de Trois-Rivières, on remarque qu’en semaine, le taux d’occupation des espaces de stationnement sur rue est de 55% et 57% dans les zones situées au cœur du centre-ville, tandis que ce taux chute à 37% et 23% en périphérie.

Par ailleurs, les plages horaires de tarification seront élargies de 1h30 par jour, de sorte que les tarifs seront applicables entre 9h et 18h en semaine. Cela permettra de dégager des revenus supplémentaires pour la Ville de Trois-Rivières. La gratuité sera maintenue les soirs dès 18h et la fin de semaine.

Réunis en plénière mardi, les élus du conseil municipal ont tenu un vote indicatif sur le scénario proposé par le comité conjoint afin de pouvoir entamer les démarches menant vers le retour du stationnement paiement.

L’entrée en vigueur de ces mesures est prévue le 19 octobre, si tout se déroule comme prévu. D’ici là, la gratuité du stationnement dans les rues du centre-ville, mis en place à la suite du confinement durant la pandémie de COVID-19, demeure. Rappelons que cette gratuité devait prendre fin le 31 août.

«On veut créer du mouvement. Tout le travail effectué nous amène vers le concept de ville intelligente. On travaille aussi sur la possibilité de stationnement par plaque d’immatriculation, en ce sens qu’il serait possible d’identifier le véhicule plutôt que l’emplacement dans l’horodateur. Cela pourrait permettre à une personne de faire des commissions à deux ou trois endroits au centre-ville. C’est une refonte du système de stationnement», souligne le maire Jean Lamarche.

Notons également que rien ne change, pour l’instant, du côté des parcs de stationnement intérieur ou étagé comme l’autogare et le stationnement Badeaux.