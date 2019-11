Stationnement de nuit dans les rues: surveillez les interdictions

Afin de faciliter les opérations de déneigement, la Ville de Trois-Rivières rappelle qu’il est interdit, entre le 15 novembre et le 15 avril, de stationner en bordure de rue la nuit sauf lorsque la Ville le permet. Le stationnement était déjà interdit dans la nuit du 11 au 12 novembre dans tous les secteurs.

Le citoyen peut connaître l’autorisation ou l’interdiction de stationner de trois façons :

En téléphonant au 819 377-5308, dès 17 h;

En consultant le site des alertes citoyennes au alerte.v3r.net, dès 17 h;

En s’abonnant gratuitement aux alertes citoyennes pour recevoir un courriel ou un texto.

Protection des biens, plantes et arbustes

Les employés municipaux ou les entreprises dont la Ville a retenu les services de déblaiement peuvent projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant une voie publique ou un trottoir sur un terrain privé contigu. Trois-Rivières, comme d’autres municipalités, privilégie le soufflage plutôt que le ramassage de la neige dans un souci environnemental et économique. De ce fait, les citoyens ont le devoir de protéger leurs biens, plantes ou arbustes de la neige qui pourrait être soufflée sur leur terrain.

Dépôt de la neige dans la rue

De façon générale, il est interdit de pousser ou souffler la neige d’une aire de stationnement sur la voie publique. Toutefois, sous certaines conditions et en vertu du Règlement sur le déneigement des voies publiques, les citoyens situés dans des secteurs spécifiques qui n’ont pas l’espace nécessaire pour entreposer la neige sont dorénavant autorisés à pousser la neige dans la rue sans avoir à payer le coût d’un permis de déneigement.

Bacs des différentes collectes

Les bacs dans les rues ou sur les bancs de neige complexifient la tâche des déneigeurs et peuvent subir des dommages. Si cela est possible, il est recommandé de reporter la sortie des bacs de récupération et de déchets à la prochaine collecte.

La Ville invite tous les citoyens à collaborer pour que le travail de déneigement, de chargement ou d’épandage d’abrasifs s’effectue en toute sécurité et le plus rapidement possible.