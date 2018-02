Le stationnement de l’autogare fermé d’avril à août

AFFAIRES MUNICIPALES. Jamais rénové depuis sa construction en 1967, le stationnement de l’autogare, situé sous l’hôtel de ville, sera fermé d’avril à la fin août pour permettre la réalisation de travaux majeurs.

Ces travaux, réalisés au coût de 4,025 millions $, prévoient le remplacement des appareils d’éclairage, la réfection de la structure, ainsi que des travaux de drainage.

Cela fait déjà plus d’un an qu’environ 40 des 180 espaces de stationnement sont condamnés.

Durant cette période, un stationnement alternatif sera proposé aux employés municipaux qui utilisent le stationnement au quotidien.

Conscient que la fermeture complète du stationnement de l’autogare tombe à un bien mauvais moment, en plein saison touristique, le maire Yves Lévesque soutient que le stationnement dans les rues n’est pas un problème au centre-ville.

«C’est un peu triste pour les employés, mais aussi pour l’événementiel. C’est un obstacle, mais on n’a pas le choix de le faire. Les employés pourront se stationner du côté de la caisse populaire. On a fait faire un plan de transport. Un test a été fait pendant un spectacle à l’Amphithéâtre et 55% des espaces étaient utilisés dans les rues. On a la place. Il faut juste marcher un peu plus loin», indique-t-il.